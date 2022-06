Perché scegliere un abito su misura

Ai giorni nostri, l’aspetto con cui le persone si mostrano costituisce spesso il biglietto da visita con cui farsi conoscere. Un bel sorriso, un taglio di capelli ben curato, la postura corretta e le giuste movenze possono fare effettivamente la differenza tra un approccio positivo o meno, in qualsiasi circostanza, che si tratti di un incontro di lavoro, un appuntamento galante o una cerimonia importante. Di conseguenza l’abbigliamento utilizzato risulta uno strumento essenziale per poter apparire al meglio ed esaltare nel miglior modo possibile sé stessi. Perché di fatto “l’abito fa il monaco”.

Vestire su misura per avere una marcia in più

Generalmente un abito su misura è un capo di alta qualità che permette a chiunque di poter esprimere il proprio stile al 100% grazie alla possibilità di scegliere i colori che si amano e i tessuti più raffinati. Inoltre un completo cucito appositamente su sé stessi è un vestito unico che cade a pennello su ogni singola forma, curva e muscolo del proprio corpo, mettendo in evidenza il proprio fisico sotto una luce migliore e risultando veramente una seconda pelle con cui andare in giro. Un completo personalizzato è d’altronde una tradizione antica soprattutto sul territorio italiano ed inglese; non per niente spesso queste due culture si sono influenzate vicendevolmente nell’ambito sartoriale. Per quanto riguarda l'Italia, sopratutto la zona siciliana, un esempio è certamente costituito dall'azienda Infantino abiti su misura.

La tradizione sartoriale siciliana

Se si considera quindi la Sicilia, ed in particolare Palermo, è noto come, al tempo della Belle Epoque il forte slancio commerciale viaggiasse in parallelo a diverse iniziative ed eventi culturali che richiamavano persone da tutto il mondo ed in particolare dall’Inghilterra.

In quel periodo la sartoria siciliana si è trovata attratta da quella inglese, ma ha voluto comunque conservare uno stile più morbido, sinuoso e fluido. É grazie a questa accortezza se gli uomini siciliani possono godere di prodotti artigianali che richiamano sia il taglio più forte inglese sia la leggerezza tipica della tradizione mediterranea. La bellezza di poter quindi fondere stili così diversi in un abito armonioso, unico e originale è possibile solo se ci si affida a professionisti del settore che riescono a cogliere ogni richiesta dei propri clienti. Per chi si trova a passare nei pressi di Palermo, a circa 12 km dalla città, e per la precisione a Misilmeri, si ha la possibilità di usufruire dei servizi dell'azienda Infantino abiti su misura, che da più di 50 anni si impegna a ricercare una qualità indiscussa in ogni asola, giacca, paio di pantaloni, gilet che si richieda.

Azienda Infantino Abiti su misura è sinonimo di attenzione ai dettagli, di cura nella scelta dei tessuti e dell’accostamento dei colori e di altissima qualità nelle tecniche di lavorazione sartoriale. Infantino, azienda a gestione familiare sin dal 1961, è gestita attualmente da due giovani fratelli Ruben e Cristian che sono pronti a realizzare un prodotto su misura ad ogni uomo che abbia voglia di regalarsi un’esperienza unica sotto forma di un eccellente prodotto della manifattura siciliana.

