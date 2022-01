Prevenzione e salute del sorriso: come superare la "paura" del dentista

C'è chi quando vede l'appuntamento fissato in agenda inizia a farsi prendere dall'ansia e chi prova una fobia così intensa da procrastinare e addirittura evitare l'incontro. Ecco cosa si può fare per non farsi prendere dal panico

Se vi chiedessimo qual è una delle vostre paure più grandi, cosa rispondereste? Abbiamo quasi la certezza che la maggior parte di voi direbbe andare dal dentista. L'odontofobia è infatti secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità una problematica di carattere clinico che interessa quasi il 20% della popolazione - palermitani compresi. Tra gli aspetti preponderanti che caratterizzano la fobia del dentista c'è sicuramente il terrore di provare dolore. Diversi studi hanno appurato che l'intensità delle reazioni ansiose è strettamente legata al tipo di intervento a cui si immagina di doversi sottoporre.

C'è poi un'ansia traumatica legata essenzialmente a eventi spiacevoli vissuti che portano tutti a credere che ogni esperienza successiva sarà ugualmente negativa. Ma è possibile superare la paura del dentista? Ne abbiamo parlato con degli esperti del settore che, grazie a studi approfonditi, sono riusciti a trovare la formula perfetta per allontanare il più possibile ogni fobia nei propri pazienti.

Salute dentale: 3 rimedi per superare la "paura"

Tre i punti di forza del centro odontoiatrico Rizzo: gli ambienti, gli strumenti all'avanguardia e il personale. "Il centro - dice il direttore sanitario Daniele Rizzo, odontoiatra e specialista in chirurgia implantare ed estetica dentale - nasce nel 2021 seguendo degli obiettivi. In primis gli ambienti basati su disegni, dimensioni e colori e possano dare serenità ai pazienti durante le cure. Secondo punto di forza sono le attrezzature di ultima generazione che consentono di proporre al paziente tutte le moderne terapie per il migliore raggiungimento dei risultati. E infine il personale, professionisti clinici e non che si preoccupano di far vivere al meglio l'esperienza dentale del paziente stesso".

Senza dubbio, con l'avvento delle moderne tecnologie, si sono compiuti importanti passi avanti in termini di innovazione nei servizi agli utenti. "Grazie al digitale - spiega il dottor Rizzo - troviamo in studio apparecchiature come l'impronta ottica e la radiografia in 3D che ci consentono di fare interventi di chirurgia con la massima precisione".

Ma, si sa, oltre che per motivi di natura strettamente medici, si va dal dentista anche per migliorare il proprio aspetto e stare meglio con se stessi. Anche qui le nuove tecnologie hanno fatto passi enormi e permettono di intervenire sul paziente in modo non invasivo. "Il centro - continua il dottor Rizzo - riesce a ridare la funzione e l'estetica a pazienti parzialmente o totalmente dentuli, restituendogli il loro sorriso entro 24 ore. Non mancano, poi, servizi di estetica dentale e cosmesi come lo sbiancamento. La tecnologia ci consente di fare una previsualizzazione del lavoro finito e il paziente potrà in un'unica seduta vedere il suo sorriso di domani". La felicità, in fondo, inizia proprio da un sorriso.