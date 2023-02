Passione per le auto e sostenibilità: come scegliere la quattroruote green e risparmiare sui consumi

“Non può comprendere la passione chi non l'ha provata", parola del sommo Dante Alighieri. Una frase che si sposa benissimo con l'entusiasmo di Fabio Consentino, vero appassionato di auto e in particolare di Hyundai, che ha scelto per ben quattro volte una vettura della nota multinazionale coreana e lo ha fatto da Mondo Auto, la concessionaria nata quasi 50 anni fa dall'intuizione e dalla passione di Vincenzo Lo Bosco.

E in un mondo in cui c'è un sempre maggiore bisogno di sostenibilità, il signor Consentino ha voluto immergersi in un mondo ibrido, quello di Tucson Hybrid, la sua ultima scelta. Lo ha fatto ancora una volta all'interno della concessionaria di via Tasca Lanza, che da anni ormai ha abbracciato la mentalità green con una mission: ridurre le emissioni e l'inquinamento, ma senza rinunciare a comfort e potenza.

E Tucson Hybrid a riguardo è davvero l'auto perfetta: un Suv ibrido dalle prestazioni rivoluzionarie. Il signor Consentino ci ha portati in giro con la sua auto, sfidando il traffico delle ore di punta. "L'ho scelta - ci racconta mentre è alla guida in viale Regione Siciliana - perché a bordo mi sento come se fossi nel divano di casa. Non ho nessuna difficoltà nel guidare nel traffico e apprezzo particolarmente la sua silenziosità. Molti sono scettici sulla tecnologia ibrida e mi fermano per strada per sapere come si guida. E' semplicissimo, ci sono solo freno e acceleratore e due pulsanti, uno per andare avanti e uno per la retromarcia".

Hyundai Tucson Hybrid non è infatti semplicemente un’evoluzione del suo predecessore, ma una vera e propria rivoluzione. Design senza precedenti e le più avanzate tecnologie smart tech, unite a una motorizzazione ibrida che ti permette di ridurre notevolmente il consumo di carburante.

Una sensazione unica già entrando all'interno dell'abitacolo, denominato Interspace, in cui sembra di accedere ad una stanza ben organizzata dove le preoccupazioni quotidiane scompaiono. Qui spazio, tecnologia e informazione si intersecano armoniosamente in un gioco tra forme sinuose e materiali soft-touch. Il tutto reso ancora più semplice dall'esperienza, la competenza e la capacità di far sentire tutti a casa dei professionisti di Mondo Auto. "Invito tutti a venire a provare un'ibrida da Mondo Auto. Io per il mio prossimo acquisto - rivela Consentino - li sceglierò di nuovo".