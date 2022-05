Obesità patologica in Sicilia al 12%: cosa fare e come intervenire

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'obesità rappresenta uno dei maggiori problemi di salute a livello mondiale, basti pensare che è stata classificata come "pandemia", termine di cui purtroppo negli ultimi due anni abbiamo sentito parlare troppo spesso. Ma qual è la differenza tra obesità e sovrappeso? Se si tratta in entrambi i casi di condizioni caratterizzate da un eccessivo accumulo di grasso - causato spesso da un'alimentazione scorretta e da una scarsa o del tutto assente attività fisica - è bene però sapere che ci sono delle differenze.

Come si calcola l'indice di massa corporea

Per rendere più semplice la classificazione si è ricorso all'indicazione dell'indice di massa corporea (Imc), che permette di misurare la massa grassa del corpo in relazione con l'altezza del soggetto e la cui misura si ottiene dividendo il peso per il quadrato dell'altezza. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità si parla di sovrappeso quando l'Imc è uguale o superiore a 25 e fino a 29,99, mentre si parla di obesità quando l'indice è uguale o superiore a 30.

Spesso la dieta da sola non è sufficiente nel caso di obesità grave mentre risulta senza dubbio più utile ed efficace intervenire chirurgicamente. Si fa così ricorso alla chirurgia bariatrica, quell'insieme di interventi fondamentali per i pazienti obesi, sia per eliminare l'eccesso di tessuto adiposo, sia per prevenire o curare le patologie associate alla patologia.

In Sicilia ogni anno si eseguono circa 1.400 interventi ogni anno, 20 mila in tutta Italia. Ma solo nella nostra Isola l'obesità patologica nella popolazione adulta rappresenta il 12% della popolazione, il che significa che ci sono circa 500 mila persone che potrebbero avere indicazioni terapeutiche per la chirurgia bariatrica. Punto di riferimento a Palermo è la Casa di Cura Candela in cui dal 2012 è stato attivato un centro multidisciplinare per la cura dell'obesità coordinato dal dottor Giuseppe Mastrandrea.

Gli interventi chirurgici sono tutti quelli previsti dalle linee guida internazionali (posizionamento di palloncino intra gastrico, bendaggio gastrico regolabile, sleeve gastrectomy, plicatura gastrica, bypass gastro-digiunale, mini bypass gastrico, diversione bilio-pancreatica e tutta la chirurgia di revisione) e sono realizzati in laparoscopia e con le attrezzature più moderne e meno invasive.

Chirurgia bariatrica: quando e cosa fare

La Casa di Cura Candela, che è affiliata Sicob (Società italiana per la cura dell'obesità), ha già effettuato 1.500 interventi. Ogni intervento, in convenzione con il sistema sanitario nazionale, viene realizzato dopo una attenta valutazione polispecialistica (pneumologica, cardiologica, psicologica, nutrizionale, anestesiologica e chirurgica). Ogni paziente viene infatti seguito dall'arrivo al Centro fino al post operatorio. La Casa di Cura si occupa, infatti, anche di effettuare eventuali interventi di chirurgia ricostruttiva necessari per rimodellare il corpo dopo un repentino dimagrimento e far stare bene totalmente ogni paziente.