Per Natale fatti un regalo: adotta un cucciolo

Arriva il Natale, il periodo più magico per grandi e piccini; le città e le case addobbate, le riunioni con famiglie e amici e gli immancabili regali contribuiscono a rendere speciale questi giorni.

Ed è proprio parlando di regali che molti scelgono di acquistare un piccolo amico a quattro zampe.

Accogliere un animale domestico però è un passo che richiede attenzione, un essere vivente sta entrando a tutti gli effetti nella famiglia portando tantissimo amore e gioia ma anche delle responsabilità.

Responsabilità che purtroppo non tutti sono in grado di assumersi, col triste risultato che i canili e i gattili si riempiono di pelosetti che erano convinti di aver trovato una famiglia.

Fortunatamente queste situazioni sono delle eccezioni (comunque sempre troppe), tuttavia i rifugi per gli animali rimangono pieni.

Cosa si può fare quindi?

Non comprare, adotta

La soluzione migliore, se si decide di accogliere un nuovo membro della famiglia a quattro zampe è quella di adottarne uno, dare una seconda possibilità ad una vita che molto spesso non ha mai conosciuto amore e tranquillità.

Con l’adozione farete un gesto d’amore e altruismo e il piccolo pelosetto saprà ricompensarvi con amore e coccole.

È però innegabile che un animale adottato, che magari ha addirittura subito degli abusi, abbia un carattere spesso difficile da gestire, soprattutto se in casa sono presenti altri animali o magari dei bambini.

La soluzione è quindi lasciar perdere?

Assolutamente no!

Bisogna però affidarsi a dei professionisti che sappiano guidare animale e padrone verso una magnifica vita insieme.

Sto parlando di professionisti come il Dr. Marcello Messina, che con oltre 25 anni di esperienza è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’addestramento cinofilo a Palermo.

Un professionista comportamentale per il tuo cucciolo

Il Dr. Messina è specializzato nell’addestramento e nella rieducazione dell’animale, cultura e professionalità che gli consentono di trattare pet che hanno subito traumi o abusi e animali che invece sono stati più fortunati e sono solamente un po’ esuberanti di carattere.

Dopo un colloquio conoscitivo con padrone e amico a quattro zampe, il Dr. Messina prepara un percorso formativo e comportamentale che prevede sedute in casa, in studio e in strada, in modo che la formazione sia a 360 gradi.

Se il mondo della formazione come addestratore o istruttore dovesse interessarvi, il Dr. Messina ha inaugurato la sua Accademy nel 2012, un modo per condividere la sua esperienza e le sue conoscenze con coloro che vogliono trasformare la passione per gli animali in un lavoro.

Adottare un cane è una scelta di cuore che, inutile negarlo, ha alcune criticità.

Vi starete quindi chiedendo perché; perché decidere di adottare un cane, piuttosto che magari acquistare un cucciolo.

Le grandi ragioni sono due: la prima è per non contribuire ad un mercato crudele, dove le cagnoline vengono sfruttate come fattrici e quando non sono più in grado di partorire vengono abbandonate o peggio mentre i cuccioli vengono strappati dalle madri prima dello svezzamento e trattati senza il minimo rispetto delle più basiche condizioni igieniche.

La seconda e forse la più importante è perché chiunque merita una seconda occasione, tutti, animali e persone, meritano di avere qualcuno che li ami incondizionatamente.

Chi ha già adottato un cucciolo lo sa, sa quanto amore sanno dare questi animali, bisogna solo dar loro qualcosa che forse non hanno mai ricevuto: affetto.

Il Dr. Marcello Messina può aiutarvi nel percorso con il vostro nuovo membro della famiglia.

Per Natale fatevi un regalo, adottate un cucciolo.

Non ve ne pentirete.