Vivere la musica sotto le stelle: un'estate di emozioni sinfoniche nelle affascinanti cornici della Sicilia

L'estate in Sicilia risplende di emozioni sinfoniche che si diffondono nell'aria, trasportando gli spettatori in un vortice di melodie coinvolgenti. Incorniciati dalla bellezza mozzafiato dell'isola, i concerti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana trasformano luoghi suggestivi in palcoscenici magici. Ogni appuntamento di questa straordinaria stagione si terrà sia a Palermo che in trasferta, portando la musica in ogni angolo della regione.

Questa stagione estiva si prospetta inoltre straordinariamente eclettica: la musica classica si unirà alle vibranti colonne sonore, al reggae avvolgente e al jazz sinfonico. Ma c'è qualcosa di ancora più straordinario in questa serie di eventi: la sinergia tra l'orchestra e rinomati artisti internazionali. Alcuni tra i concerti in programma vedranno l'Orchestra Sinfonica Siciliana condividere il palco con celebri musicisti provenienti da diverse tradizioni musicali, creando un connubio affascinante tra l'eleganza classica e la modernità della musica pop. Preparati a vivere un'estate di emozioni straordinarie, dove la musica diventa il linguaggio universale che unisce anime e cuori sotto il cielo stellato della Sicilia.

Il programma completo della Stagione Estiva

La stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica Siciliana ha preso il via con un'esplosione di note e emozioni: il concerto inaugurale "L’era di Bob Marley", grazie alla straordinaria voce di Mitchell Brunings, ha trasformato l'incantevole Parco di Villa Piccolo a Capo d'Orlando e il rinomato Teatro di Verdura di Palermo in scenari magici.

Lo scorso weekend invece è stata la volta di "All about Opera!": presso l’Atrio del Seminario Diocesano di Piana degli Albanesi e in Piazza Ruggiero Settimo a Palermo i soprani Fiorenza Cedolins e Yutong Shen, il tenore Jaebeom Park e il basso Gosh Sargsyan hanno regalato emozionanti esecuzioni d’arie d’opera al pubblico presente.

Ma il meglio deve ancora venire: sabato 1° luglio, alle 21, nell'anfiteatro comunale di Ventimiglia di Sicilia, tra un tripudio di ulivi secolari, l’Orchestra darà vita ad un concerto che spazierà da Bizet a Françaix a Lovreglio-Verdi. La direzione sarà affidata ad Alessandro Bonato, mentre Kevin Spagnolo si esibirà al clarinetto. Il giorno successivo, domenica 2 luglio, l'emozionante evento sarà replicato in piazza Ruggiero Settimo.

Dalla piazza Municipio di Partinico sabato 8 luglio, alle 21, Salvatore Percacciolo dirige il concerto con musiche di Copland, Bernstein e Gershwin. Il giorno dopo, domenica 9 luglio, la replica a Palermo in piazza Ruggiero Settimo.

Ma non finisce qui. La Fondazione stupisce e partecipa con due contributi al Festino di Santa Rosalia. Giovedì 13 luglio, alle 21, in piazza Ruggiero Settimo "Il Trionfo di Rosalia" di e con Salvo Piparo. Daria Biancardi alla voce. Dirige Fabio Correnti. Musiche di Fabio Correnti e Salvatore Passantino che ha realizzato anche gli arrangiamenti. Venerdì 14 luglio, il giorno del Festino, alle 21, alle Mura delle Cattive, si terrà il concerto per gruppo strumentale Symphoss Jazz Ensemble.

Sabato 15 luglio, alle 21, presso la splendida Piazza Ciullo ad Alcamo, avremo l'opportunità di immergerci nel programma che spazia da "Libertango" di Piazzolla a "Il Postino" di Bacalov. Lo stesso concerto sarà riproposto domenica 16 luglio in piazza Ruggiero Settimo, sempre alle 21. La direzione dell'orchestra sarà affidata a Roberto Gianola, mentre il talentuoso Gianni Iorio si esibirà al bandoneon.

Sabato 22 luglio, alle 21, sarà la volta di Antonella Ruggiero, che ci incanterà con il suo concerto presso il Parco di Villa Piccolo a Capo d'Orlando, per poi ripetersi domenica 23 luglio alle 21 a Palermo, nel favoloso Palazzo Steri. Il concerto sarà diretto da Valter Sivilotti, che ha realizzato gli arrangiamenti per orchestra sinfonica. Il programma includerà brani emozionanti, tra cui spiccano "Vacanze romane", "Game of Thrones Suite" e "Per un'ora d'amore".

Nino Manuli dirigerà tre imperdibili appuntamenti dedicati alle grandi colonne sonore di John Williams: venerdì 28 luglio a Ciminna, presso Colle San Vito; sabato 29 luglio a Mazara del Vallo, nell'Atrio dei Gesuiti; e domenica 30 luglio a Palermo, in piazza Ruggiero Settimo.

Nella bellissima cittadina di Santa Margherita del Belice, sabato 5 agosto alle 21, andrà in scena il concerto "A voice for a dream", con la direzione di Eeckhard Stier e la straordinaria performance della solista Silvia Nair. La magia del concerto si replicherà domenica 6 agosto, alle 21, in piazza Ruggiero Settimo.

Infine, sabato 9 settembre, alle 21, nella suggestiva Villa Comunale di Corleone, avremo l'occasione di ascoltare Pierpaolo Petta alla fisarmonica, diretto con maestria da Ottavio Marino. L'esperienza si ripeterà domenica 10 settembre, alle 21, in piazza Ruggiero Settimo a Palermo.

Acquista i biglietti per i concerti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

Se sei appassionato di musica e desideri vivere un'esperienza unica con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, non perdere l'opportunità di partecipare ai concerti in programma. Visita il sito ufficiale, dove potrai trovare ulteriori informazioni e acquistare i biglietti. Vivi l'emozione della musica sinfonica con l'Orchestra Sinfonica Siciliana.