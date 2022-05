L'evoluzione del burger

Da tempo è ormai crescente l’interesse, anche e soprattutto delle aziende alimentari, per la riscoperta dei grani antichi. Questo tema riguarda in particolare la Sicilia, terra storicamente fertile per il frumento, grazie a favorevoli condizioni climatiche.

A Palermo una nuova hamburgeria dove personalizzare l’impasto

Questo nuovo trend segue la voglia di artigianalità anche in cucina. Per questo motivo sempre più ristoranti e locali puntano su un’offerta di qualità, su abbinamenti insoliti e piatti ricercati.

Un esempio dell'attenzione rivolta ai grani siciliani e non solo è il ristorante pizzeria Don Carmelo che alterna piatti della cucina tipica siciliani con proposte gourmet e per soddisfare ogni esigenza,inoltre è stata data grande importanza alla pizzeria che propone una grande varietà di impasti (Tumminia, Multicereali, Kamut, STG, Perciasacchi) e prodotti di grande qualità e si distingue anche per l'eccellente pizza senza glutine;

Don Carmelo, volendo soddisfare tutti i palati ha pensato di aprire una nuova realtà.

Pensiamo al boom di una pietanza come l’hamburger, anch’essa rivisitata nella versione gourmet: un’evoluzione che non contempla solo gli ingredienti interni, ma anche la varietà del pane.

Don Carmelo dunque sposa anche questa filosofia con Melò Burger Lab, una vera e propria novità in fatto di burger gourmet a Palermo. Situato in via Monti Iblei 39, la peculiarità di questo locale non è soltanto la grande qualità delle sue carni da gustare con l’accompagnamento di ottime birre alla spina, ma la possibilità di scegliere tra tanti tipi di impasti.

La qualità del pane è fondamentale. Da Melò Burger, infatti, l’ampia scelta permette di ottenere un prodotto personalizzato: l’opzione è tra farina classica, gluten free, kamut, tumminia, multicereali e perciasacchi (“buca sacchi”, un prodotto biologico da grano antico siciliano). Melò Burger offre anche il servizio delivery: si può prenotare direttamente per telefono o tramite la piattaforma Socialfood.