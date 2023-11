Orologi di lusso, cosa bisogna sapere prima di acquistare un Rolex e come scegliere quello giusto

Il tempo è prezioso. Lo è nelle nostre scelte quotidiane e in quelle che, magari, accadono una o due volte nella vita. Per questo, prima di buttarsi a capofitto in una decisione di pancia è bene usare la testa, per non pentirsi in futuro. La scelta di un orologio di lusso, che sia un regalo per sé o per una persona cara, è certamente uno di quei momenti.

Rolex è il marchio di alta orologeria più famoso al mondo e quello per cui un acquisto va sicuramente ben ponderato. Ma cosa bisogna sapere prima di acquistarne uno? Lo abbiamo chiesto ad Angelo Bracco, frontman della Gioielleria Bracco, vero esperto e appassionato del settore che di Rolex sa davvero tutto, anche grazie a una storia aziendale e familiare lunga quasi un secolo.

"Innanzitutto - ci racconta il dottor Bracco - è fondamentale pensare a cosa già si possiede. Dico sempre ai miei clienti che bisogna immaginare un bivio in cui sono gli orologi più eleganti e quelli più sportivi. Bisogna in primis capire se si vuole un daily o un orologio per un uso un po' più duro".

Se Rolex è sempre una garanzia, ci sono certamente orologi più gettonati di altri. "Il re di tutti è il Daytona, nella versione ceramica o Chromalight. New entry sempre più appetibile è l'orologio che vede un'unione tra acciaio e oro. Una delle referenze più richieste è il Gmt, nella versione con bracciale in oro giallo, uscito nel marzo 2023 e poi il Root Beer, in cui il matrimonio tra acciaio e oro rosa rende l'abbinamento anche elegante e particolare, nonostante sia un orologio sportivo".

La storia di Bracco affonda le sue radici nel lontano 1934. E' nata negli Stati Uniti ma è diventata grande a Palermo. "La nostra azienda - racconta - nasce a Palermo quando il cavaliere Angelo Bracco compie la scelta coraggiosa di trasformare le sue competenze e abilità commerciali, insieme alla sua passione per gli orologi sviluppatasi durante la sua permanenza negli Stati Uniti presso la Bulova. Così nasce il primo negozio in piazza Verdi, direttamente affacciato sul Teatro Massimo, il più grande teatro d'Europa. Con il tempo anche il figlio Salvatore, travolto dalla stessa passione del padre, decide di spostare il punto di vendita in un locale più grande, in via Mariano Stabile, considerando il numero crescente della clientela"

Nel 1969 l'azienda si arricchisce della presenza femminile di Aurora, la moglie di Salvatore, del suo gusto raffinato, sempre alla costante ricerca di oggetti particolari. E' una svolta importante nella storia dell'azienda che cresce e amplia i settori, non più solo orologeria ma anche gioielleria. Poi è il turno di Angelo Bracco, che ha preso le redini dell'azienda e fatto proprie le conoscenze di famiglia, ampliandole ancora di più con la sua curiosità e la sua passione che lo portano ogni giorno ad arricchire il suo bagaglio di storie e aneddoti.