Dalla vetrina virtuale al lusso accessibile: un punto di riferimento per i gioielli palermitani

I gioielli da sempre incarnano bellezza, eleganza, fascino, unicità e storia, in un percorso che affonda le sue radici nella tradizione orafa della nostra Italia, sin dall’epoca degli Etruschi, maestri nella lavorazione del prezioso metallo.

Da allora in poi, generazioni di maestri orafi gioiellieri, hanno dato vita a capolavori di inestimabile pregio da indossare, regalare, custodire e tramandare. La passione per i gioielli trova oggi un nuovo punto di riferimento al centro della città di Palermo, con l'apertura di una boutique interamente dedicata a questi preziosi monili.

I gioielli di Palermo

Dal mese di dicembre, Gagliano Gioielli ha dato il benvenuto ai palermitani nel nuovo punto vendita che si trova al numero 9 di piazza Castelnuovo, nel cuore della città di Palermo. Questa iniziativa imprenditoriale, guidata dalla fondatrice Anna Battaglia insieme con i figli Giovanni e Lidia Gagliano, promette di portare un tocco di freschezza ed innovazione, grazie ai servizi esclusivi che la nuova boutique Gagliano Gioielli ha il piacere di offrire ai propri clienti, creando un ambiente dove "l'eleganza si fonde con l'esclusività".

Brand raffinati e servizi personalizzati

All'interno della nuova boutique, i visitatori potranno immergersi nel mondo di prestigiosi brand di gioielleria tra cui: Recarlo, Miluna, Salvini, Unoaerre, Facco Gioielli; di orologeria tra i quali: Eberhard, Seiko, Bulova e Garmin Marq, insieme con i più ambiti marchi fashion quali: Chiara Ferragni, Rue des Milles, Valentina Ferragni, PD Paola e Daniel Wellington. La boutique è aperta ogni giorno, compresi i giorni festivi, dalle 9:30 alle 19:30, offrendo un'esperienza di shopping senza eguali.

Inoltre, il negozio mette a disposizione un privé per gli acquisti di particolare importanza, garantendo la massima riservatezza durante la scelta. Un laboratorio specializzato, gestito da esperti artigiani orafi di decennale esperienza, offre la possibilità di creare gioielli unici su richiesta, soddisfacendo le esigenze della clientela più raffinata e più esigente, occupandosi inoltre delle riparazioni e dell’assistenza post-vendita, sia per gioielli che per orologi.

Una vetrina virtuale di successo

Da dieci anni, Gagliano Gioielli si distingue anche online attraverso il proprio sito di e-commerce che garantisce consegne in tutto il mondo. La gioielleria è stata riconosciuta, per il terzo anno consecutivo, tra "Le Stelle dell'E-Commerce 2023" grazie alla sua struttura, facilità d'uso, sicurezza nei pagamenti, rapidità delle consegne, servizio clienti, comunicazione, performance tecniche ed esperienza dell’utente.

Un'ottima opportunità anche per i regali di Natale, dato che oltre alla spedizione gratuita a domicilio, gli acquirenti potranno ora ritirare i loro acquisti in sicurezza sia presso la nuova boutique di piazza Castelnuovo, che nello storico negozio di corso Finocchiaro Aprile, unendo così l'esperienza online a quella offline.

Punto di riferimento per il lusso

La boutique di piazza Castelnuovo si propone di incarnare il concetto di lusso accessibile, creando uno spazio accogliente e raffinato dove l'arte della gioielleria diventa un'esperienza aperta a tutti. La loro vision è quella di diventare il punto di riferimento in cui lusso e moda si incontrano, facendo di Gagliano Gioielli un nome sinonimo di stile, eleganza e raffinatezza alla portata di ogni cliente.