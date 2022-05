Stupire senza parlare: il linguaggio dei fiori

I fiori hanno sempre avuto una parte fondamentale nelle celebrazioni di feste ed eventi, i loro colori e il loro profumo contribuisce a rendere speciale qualsiasi occasione, dalle più informali come un anniversario alle più solenni, come matrimoni e funerali.

Ogni fiore rappresenta qualcosa, porta con se un messaggio ben chiaro e sono la perfetta rappresentazione della vita umana, si seminano, nascono, fioriscono e appassiscono.

Ma dove nasce il linguaggio dei fuor, la cosiddetta Florigrafia?

Il linguaggio e la simbologia di ogni fiore viene coniato durante il romanticismo, anche se l’attribuzione di un linguaggio simbolico risale sin dall’antichità.

Ogni civiltà ha coniato il proprio linguaggio, ad esempio in Giappone si chiama Hanakotoba.

Un fiore per ogni sentimento

Come abbiamo visto i fiori hanno un significato speciale adatto ad ogni situazione.

Per rappresentare l’amicizia ad esempio un mazzo composto da Glicine, Fresia e Fiordaliso sono la soluzione più corretta.

Questi fiori rappresentano la dolcezza e la purezza d’animo, elementi alla base di un rapporto sano di amicizia.

Per esprimere l’amore oltre alla famosa rosa rossa ci sono i tulipani rossi, il garofano rosa e le primule.

Un fiore per ogni occasione

Ogni celebrazione ha il proprio mazzo di fiori, ad esempio per i matrimoni un bouquet composto da fiori d’arancio, gelsomino e gigli, rigorosamente bianchi o rosa chiaro è la composizione migliore.

Una corona composta da crisantemi e gerbere è la composizione migliore per le esequie di un caro defunto.

Per celebrare una nascita invece margherite, tulipani e gigli sono la soluzione più adatta, sono infatti tutti fiori poco profumati che evitano di creare disturbo per la neomamma.

Il consiglio dei professionisti

Il linguaggio dei fiori è complesso e molto vasto, quindi come si può creare la composizione più adatta e fare sempre bella figura?

