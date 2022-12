L'enorme progresso della diagnostica medica

Quello della diagnostica medica è sicuramente un ambito che negli ultimi decenni ha vissuto uno dei progressi più impetuosi.

Gli enormi passi in avanti fatti dall'elettronica e dall'informatica si sono riversati inevitabilmente anche nel segmento legato alle diagnosi, andando a migliorare uno dei reparti di medicina più importanti in termini assoluti.

In questo contesto, esami radiologici, e non, ci danno oggi la possibilità di ricercare l'eventuale presenza di malattie con un'accuratezza decine di volte maggiore di quanto non accadesse fino a poco tempo fa.

E a Palermo è presente un centro di diagnosi che è una vera eccellenza del proprio settore.

Il centro all'avanguardia, altamente specializzato

Si tratta dell'Istituto Diagnostico per Immagini del Dott. Salvatore Lo Monte che rappresenta uno dei centri più all'avanguardia dell'intero panorama nazionale. L'istituto opera nel settore sanitario da più di venticinque anni, avvalendosi di attrezzature tecnologicamente evolute e di personale altamente qualificato in ambito medico, costantemente aggiornato sulle nuove tecniche di diagnostica e che ha come obiettivo la completa soddisfazione e cura del paziente.

Un centro specializzato in radiodiagnostica che utilizza macchinari di ultima generazione – che garantiscono esami di alta qualità e la riduzione delle radiazioni per il paziente – con i quali vengono eseguiti esami di radiologia convenzionali di tutti i distretti corporei. La densitometria ossea ad esempio è uno di questi, con la tecnica DEXA che consente di valutare la densità ossea e quindi di effettuare diagnosi precoce di osteoporosi.

L'Istituto del Dott. Lo Monte è inoltre dotato del nuovissimo mammografo Giotto Class 3D, che consente di eseguire mammogafia con tomosintesi, tecnica a raggi X tridimensionale-3D che permette di vedere le lesioni nascoste della mammella.

Ecografia, TAC, Dentalscan tra gli esami effettuati dall'Istituto

Tra gli esami piu' richiesti c'è sicuramente l'ecografia, procedimento che sfrutta onde meccaniche e non raggi X, risultando del tutto innocuo per i tessuti, e che può pertanto essere eseguito in assoluta sicurezza anche nei pazienti giovani e nelle donne in età fertile. L’ecografia è un esame di rapida esecuzione, facilmente ripetibile e che serve per lo studio degli organi addominali, dei tessuti superficiali (seno, tiroide, cute, linfonodi) e dei muscoli e delle articolazioni (ecografia muscolo-scheletrica).

Presso l'Istituto Diagnostico per Immagini del Dott. Salvatore Lo Monte è anche possibile eseguire la TAC – tecnica radiologica che consente di ottenere immagini diagnostiche degli organi del corpo umano con un'alta accuratezza diagnostica – e il 'Dentalscan' – esame molto sofisticato nel campo della radiodiagnostica odontoiatrica per lo studio delle strutture ossee mascellari e dei denti –.

Un centro specializzato dove professionalità e competenza sono di casa e dove alla pulizia degli ambienti e alla sterilizzazione degli strumenti viene riservata un'attenzione meticolosa.

L'Istituto Diagnostico del Dott. Salvatore Lo Monte si trova a Palermo, in via Giorgio Arcoleo 20. Per conoscere meglio questa importante realtà della diagnostica italiana il consiglio è quello di recarsi in sede o di visitare il sito internet dove, tra le altre cose, è possibile trovare tutti i contatti utili per prenotare un appuntamento.