Quando la tecnologia e l'innovazione sono in pieno centro: ecco dove fare un'esperienza "Phygital"

Tutto il meglio della tecnologia in un format nuovo, tra il fisico e il digitale, all'interno di un'azienda che sposa innovazione e tradizione, ma senza doversi allontanare dal centro.

Sembra impossibile, ma non lo è se si parla di Cascino. Al civico 28 di via Dante, l'arancione balza subito agli occhi: impossibile andare oltre. Entrando la realtà supera le aspettative. Ad accoglierci in uno spazio ampio circa 250 metri quadrati è Angelo Cascino, sales area manager dell'azienda con una storia lunga quasi 80 anni, e che nei giorni scorsi ha inaugurato questi nuovi spazi per rispondere sempre di più alle esigenze dei consumatori. Accanto a lui quattro giovani personal shopper ci accompagnano subito in un'esperienza di acquisto esclusiva attraverso totem digitali.

Ma andiamo per gradi per capire come il negozio è riuscito a diventare subito un punto di riferimento per la clientela. In primis c'è senza ombra di dubbio la posizione centrale che consente ai clienti di accedere a un vasto assortimento di elettronica ed elettrodomestici senza dover ricorrere ai punti vendita di periferia, spesso difficili da raggiungere in termini di tempi. Poi l'assortimento di prodotti che toccano più settori, dagli smartphone ai televisori, passando per phon, frigoriferi e persino monopattini, apprezzatissimi dai consumatori in centro città. E non per ultimo, un'esperienza multisettore, vera chiave per fornire un servizio completo, con passione e professionalità. Una vera e propria realtà “Phygital”, in cui lo shopping tradizionale si fonde insieme alle tecnologie più avanzate.

Di non poco conto è poi la rapidità di consegna. E' proprio ad Angelo Cascino che chiediamo in che modo si riesca a garantire questo livello di servizio in termini di velocità e consulenza personalizzata. "Attraverso un partenariato con un corriere locale - spiega - siamo nelle condizioni di consegnare tutto il materiale disponibile presso gli store Cascino Expert di Palermo (incluso quello situato nei pressi della stazione Notarbartolo) nel giro di 24 ore. La consulenza personalizzata è assicurata dalla presenza di 4 figure di personal shopper che accompagnano il cliente dalla fase di accoglienza fino alla conclusione della vendita e alla successiva assistenza post vendita. Il primo approccio con il personale dell'Expert Link può essere attivato anche tramite canale WhatsApp e tramite il portale www.elettronicapalermo.shop".

Una mission, quella targata Cascino, che affonda le sue radici nel lontano 1945 a Termini Imerese, a opera di Nicolò Cascino e del figlio Angelo che in breve tempo riescono ad affermarsi nel mercato economico edile, grazie anche alla grande mole di materiali richiesti per la ricostruzione del dopoguerra. Nel 1987 nasce il primo self-service con i reparti di elettricità, materiale edile e ferramenta, negozio che negli anni ha avuto una notevole espansione in altri settori, fino a diventare l’attuale “centro commerciale”. Poi si andrà avanti con una una continua crescita per stare sempre al passo con i tempi, anzi per anticiparli.

"Cascino - racconta ancora - mixa innovazione e tradizione da quattro generazione, presidiando tre aree di business che hanno come linea comune l'offerta di prodotti e servizi destinati alla casa. Tutto ciò è stato consolidato grazie a un forte radicamento sul territorio, a un rapporto di lunga durata con i propri partner, alla focalizzazione sulle risorse umane (cui sono destinati programmi di formazione continua su hard e soft skills) e a una particolare attenzione al ricambio generazionale. La missione societaria è quella di garantire una risposta a misura delle esigenze di ogni target di consumatore presente".

Un'esperienza che non inizia e si conclude in negozio ma che riesce ad andare oltre grazie all'esperienza dell'off-line e on-line, che viene guidata anche attraverso speciali totem in cui è possibile pregustare l'esperienza dell'acquisto. "La strategia multicanale che abbiamo attivato - aggiunge Angelo Cascino - con la presenza del nuovo presidio fisico di via Dante dotato di moderni e veloci totem multimediali molto intuitivi, e con l'attivazione del nuovo portale e-commerce che consente sia il pick-and-pay e/o l'acquisto direttamente on line con possibilità di consegna a casa, oltre che di un canale di comunicazione diretto tramite WhatsApp, è la vera chiave di volta di questo nuovo concept store, che punta a superare i pure player presenti sul mercato online". Tutti i vantaggi dell'e-commerce ma con l'attenzione al cliente e la certezza e competenza di un negozio fisico.