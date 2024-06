Al porto di Palermo, un'azione concreta per contrastare l'inquinamento del Mediterraneo

Sversamenti di idrocarburi, presenza di plastica, di prodotti chimici di ogni genere e di altre tipologie di sostanze pericolose per la salute umana in quantità sempre maggiori: sono questi i principali fattori di inquinamento dei mari. Una problematica costantemente all'ordine del giorno, per il contenimento della quale si fa ancora troppo poco.



Oltre alle soluzioni personali che ognuno di noi, nel proprio piccolo, può giornalmente mettere in atto, oggi la tecnologia ci fornisce dei dispositivi di ultima generazione in grado di contrastare la dispersione di agenti inquinanti nelle acque.

Un progetto concreto per proteggere il Mediterraneo

Parte proprio da qui l'iniziativa targata Fineco che il 18 giugno ha fatto tappa a Palermo e che ha donato a OSP – Operazioni e Servizi Portuali Palermo – un innovativo kit di spugne idrofobe e oleofile, in grado di assorbire gli idrocarburi dispersi in acqua, e un Pixie Drone, un drone guidato fino alla distanza di 500 metri capace di intercettare per ogni missione fino a 60 kg di ?macrorifiuti.



Un progetto che si inserisce nel contesto della Water Defenders Alliance di Lifegate – da oltre vent’anni hub di riferimento per lo sviluppo sostenibile, di cui Fineco è orgogliosamente partner –, vera e propria alleanza che coinvolge imprese, cittadini, porti, istituzioni, enti di ricerca e università con l'obiettivo di implementare soluzioni concrete, misurabili, e scientifiche per proteggere i nostri mari.

“Siamo molto felici di aver portato anche a Palermo questa importante iniziativa di sostenibilità ambientale, un tema che sta particolarmente a cuore a Fineco, ma anche ai nostri clienti, che hanno partecipato con entusiasmo e molto interesse al progetto – ha spiegato Sebastiano Cerami, Area Manager della rete Fineco –. La sostenibilità è da sempre un punto cardine della filosofia Fineco in tutti gli ambiti: dall’approccio agli investimenti, alla trasparenza con cui ci rapportiamo alla nostra clientela, così come nella salvaguardia del nostro territorio”.

Fineco: tanti servizi che mettono la persona al centro

Fineco è presente a Palermo e provincia con 50 consulenti finanziari operativi in 5 Fineco Center, dove è possibile scoprire tutti i servizi di advisory evoluta, personalizzati e basati sugli obiettivi di vita e le esigenze specifiche dei clienti. Con servizi di banking, credit, trading e investimenti, Fineco è una delle più affermate realtà bancarie del nostro Paese e vanta una delle maggiori reti di consulenti finanziari in Italia.



