Il trapianto da vivente? Una valida alternativa al trapianto da donatore cadavere

La legge consente di donare un organo anche da vivente. Il trapianto da donatore vivente, specialmente nei casi che riguardano fegato e rene, permette di accelerare i tempi e agire molto più in fretta sul paziente.

Questa opzione offre altri notevoli vantaggi, come per esempio compiere esami preliminari più approfonditi, preparare l’intervento in maniera ottimale, aumentare le percentuali di riuscita del trapianto. Non solo è un’ottima alternativa alla donazione da cadavere, ma dà spesso garanzie e risultati migliori.

IRCCS ISMETT-UPMC è il centro d’eccellenza, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, che in Sicilia esegue tutti i tipi di trapianto ed è tra i primi istituti in Italia per volume di trapianti da donatore vivente.

Donare il fegato in vita

Il trapianto di fegato da donatore vivente è una procedura molto diffusa. Il fegato, infatti, è noto per la sua notevole capacità di rigenerarsi in fretta. L’intervento prevede il prelievo di uno dei lobi del fegato appartenente al donatore e il successivo trapianto nel paziente che deve riceverlo: in poche settimane l’organo assume nuovamente le sue dimensioni originarie.

Nel 30% dei casi insorgono complicazioni, ma per fortuna si tratta sempre di problemi di lieve entità, normali per operazioni che possono durare anche fino a 10 ore.

La donazione di rene da vivente

I pazienti con insufficienza renale grave devono ricorrere al trapianto. La donazione da vivente in questo caso può offrire grandi risultati e l’operazione può essere eseguita, in alcuni casi, prima che venga avviata la dialisi.

La donazione di rene da vivente avviene solitamente attraverso consanguinei o familiari, ma esiste anche la possibilità della donazione samaritana, una modalità che permette a chiunque – previe analisi e verifiche – di donare in maniera anonima.

ISMETT partecipa anche al programma nazionale “cross over”, proceduta che consente uno scambio di donatori viventi tra due coppie che normalmente non sarebbero compatibili.

Trapianti da donatore vivente pediatrico

La donazione da vivente può avvenire anche nel caso di pazienti pediatrici. In ISMETT, infatti, si effettuano trapianti di rene e fegato da donatore vivente pediatrico, consentendo di accelerare notevolmente i tempi e aumentando le possibilità di salvare la vita ai pazienti più piccoli.

In particolare il trapianto di rene da donatore vivente pediatrico offre un vantaggio enorme, permettendo di operare il paziente prima che venga avviata la dialisi.

Il rigido protocollo per scegliere il donatore

Donare è frutto di una scelta personale e altruistica. E la scelta del donatore non può prescindere da rigidi protocolli: il percorso prede esami e analisi specifiche, visite specialistiche, screening, colloqui psicologici.

Infine, tutti i risultati saranno validati da una commissione medica indipendente, la quale deciderà sull’approvazione del trapianto.