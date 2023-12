Amministratore di condominio: in partenza il corso a Palermo

Forse non tutti sanno che in materia condominiale, la riforma del 2012 ha radicalmente stravolto il mondo dell’amministrazione condominiale. Una riforma che, unitamente alla Legge n. 4/2013, ha attribuito all’ amministratore di condominio la tanto auspicata dignità professionale valorizzandone le attribuzioni, i poteri e le connesse responsabilità.

Inevitabilmente, il processo di “professionalizzazione” dell’amministratore ha imposto un’attenzione inedita alla sua formazione, sia iniziale che periodica, la cui regolamentazione è oggi contenuta nel Decreto Ministeriale n.140/2014, emanato in attuazione della Legge n. 220/2012.

Un corso in partenza

Proprio in tema di formazione, ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), ossia l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, costituisce da sempre un costante punto di riferimento per coloro che intendono approcciarsi alla professione di amministratore, fornendo quel primo ed indispensabile “bagaglio” di conoscenze e competenze a chi decide di intraprendere il percorso dell’amministrazione immobiliare.

Sul solco di questa storica attenzione alla preparazione degli amministratori, la Sede Provinciale di Palermo ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il 27° Corso cittadino di formazione ai fini dell'abilitazione professionale, secondo un format che prevede la presenza fisica in aula e un numero di lezioni e ore di studio pari quasi al doppio ai minimi richiesti dal legislatore (120 ore a fronte delle 72 ore previste dal decreto ministeriale).

Perché è un Corso innovativo e a chi è destinato

Il Corso previsto dalla Sede Provinciale di Palermo è stato studiato per raggiungere il massimo livello per contenuti e coinvolgimento delle risorse impiegate. È stato strutturato un modello che oltre alla teoria legale e alla preparazione contabile e tecnica di base, propone profili di praticità, ritenuti immancabili se si vuole consentire al corsista di affrontare fin da subito il mondo della professione con pragmatismo e prontezza.

A tale scopo, il corso propone l’abbinamento di avvocati ed amministratori di esperienza, che, nel fornire simultaneamente due distinti ma complementari punti di vista del medesimo istituto, offrono il binomio perfetto per permettere al corsista di cogliere a pieno l’argomento oggetto di studio.

Sempre al medesimo fine, il corso offre anche lezioni e simulazioni dell’ assemblea di condominio, nonchè tavole rotonde tra legali specializzati in materia che affronteranno casi concreti, fornendo risposte a quesiti spinosi e a tutt’oggi oggetto di contenzioso nelle aule di giustizia.

Il corso, all’interno dell’area tenica del programma, presta la dovuta attenzione anche agli aspetti logistici e organizzativi, profili di primaria importanza per raggiungere e mantenere un assetto efficiente e competitivo in un settore altamente concorrenziale.

A questo scopo sono previste specifiche lezioni di management, con particolare riguardo all’organizzazione di studio, all’uso di software a ciò dedicati ed alle tecniche di comunicazione e di sana persuasione da adottare nelle interlocuzioni con i condomini e con i fornitori dei servizi.

Il successo della formazione organizzata dalla sede di Palermo trova la propria incontrovertibile conferma nell’iscrizione di avvocati, tecnici e commercialisti, i quali, attraverso il corso, hanno arricchito la propria preparazione specialistica nel settore.

Frequentare il corso di ANACI: quali opportunità per il futuro

Le opportunità che la frequentazione del Corso propone sono dunque molteplici. Anaci Palermo, con il proprio Corso, persegue un obiettivo di innegabile rilevanza sociale: innalzare il livello specialistico della categoria professionale, arginare conseguentemente la dilagante improvvisazione nel settore, favorire una rete di interessanti e produttive interferenze professionali, e veicolare autentica cultura condominiale alla cittadinanza.

L’iscrizione al Corso è dunque un investimento su se stesso e un’imperdibile opportunità di professione e successo.

Da non trascurare è l’aspetto “premiale” del corso di Anaci Palermo, la cui Tesoreria ha deciso di mettere a disposizione borse di studio per agevolare i migliori corsisti nell'avvio del proprio percorso professionale.

Come iscriversi al corso

Il corso ha una funzione abilitante per il ruolo di amministratore di condominio. Nel caso di superamento delle prove finali, è previsto l’accesso alla professione come per legge.

Sul sito di ANACI PALERMO è possibile scaricare il programma e il regolamento con tutte le informazioni e compilare il modulo di iscrizione. Per qualunque chiarimento potrete anche contattare l’associazione a dei numeri di telefono a ciò dedicati.