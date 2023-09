Commercio, ecco come la pandemia ha trasformato la grande distribuzione a Palermo

Reinventarsi per stare al passo coi tempi ed essere sempre in connessione con le esigenze dei piccoli e grandi commercianti del settore horeca, che è stato senza dubbio il più colpito dalla pandemia e dalla guerra. Una esigenza che oggi si trasforma in un punto di forza per chi è in grado di guardare avanti, facendo delle difficoltà di un settore ciò da cui ripartire. Gli eventi degli ultimi anni hanno senza dubbio trasformato la grande distribuzione introducendo bisogni nuovi anche nel consumatore. Sono nati, così, nuovi format per rispondere alle esigenze dei mercati.

Uno di questi è sicuramente quello del Cash and Carry, il sistema di vendita all'ingrosso organizzato come un self service, in cui il dettagliante che acquista paga e porta via la merce con mezzi propri. C'è chi a questo sistema ha voluto aggiungere qualcosa in "più". Ne è un chiaro esempio il nuovo punto vendita di via Castelforte, 101, inaugurato e aperto al pubblico il 25 settembre con lo scopo di dare nuovi servizi agli alimentaristi del Palermitano. Il Gruppo Cds ha deciso, così, di dar vita al primo C+C dell'Isola, insegna nazionale dedicata ai ristoratori, albergatori, commercianti, liberi professionisti e tutti i titolari di partita IVA che desiderano sempre qualcosa in più per la loro attività.

Un "più", dicevamo, che si traduce in più assortimento, con 10 mila articoli tra alimentari, bevande, freschi, prodotti per l’igiene e la pulizia, ma anche tantissime referenze utili per la conservazione e la presentazione dei piatti. Più convenienza con prezzi sempre bassi, promozioni e offerte speciali per comprare meglio e risparmiare sulle proprie forniture. Più tempo utile dal momento che sarà possibile trovare tutto quanto necessario per lo svolgimento della propria attività commerciale, raggiungere il punto vendita con facilità, parcheggiare senza difficoltà e caricare il proprio mezzo comodamente, senza necessariamente dover cercare le migliori occasioni di acquisto, così da avere più tempo da dedicare al proprio lavoro. Ma anche grazie alla consegna a domicilio che consentirà ai commercianti un grande risparmio non solo di tempo ma anche di fatica, rendendo così più fruttuoso ogni momento.

E non è un caso che lo slogan di Cash and Carry sia "Nessuno ha mai desiderato meno". Un ulteriore quid in "più", infine, oltre alla profondità dell'offerta e al rapporto qualità-prezzo, è il servizio di assistenza nel punto vendita da parte di un personale preparato e specializzato, in grado di ascoltare e di soddisfare ogni desiderio. In parole semplici, C+C si pone come sinonimo di eccellenza e qualità, impegno e passione.