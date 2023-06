Il complesso archeologico della Valle dei Templi al centro di un'incredibile iniziativa

Citroën, in collaborazione con il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, si impegna a promuovere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, attraverso il sostegno al Calendario Eventi nei Beni FAI per il 2023 e il dare la possibilità di visitare i Beni FAI con i biglietti omaggio distribuiti dai concessionari sul territorio. Tra questi, nella città di Agrigento, vi è un luogo imponente, ricco di storia e fascino: stiamo parlando della Valle dei Templi, un complesso archeologico che incarna la grandiosità dell'antica Grecia e risveglia l'immaginazione con la sua bellezza senza tempo.

Partecipando ad un entusiasmante test drive a bordo delle vetture elettriche ed elettrificate Citroën fornite da Twin System, si riceverà un ingresso omaggio per immergersi nella storia della Valle e vivere un’esperienza straordinaria.

Citroën invita così a scoprire perché "Nothing moves us like Citroën", slogan del brand che evidenzia l'imminente rivoluzione nel suo approccio verso soluzioni di mobilità accessibili e sostenibili. Insieme a Citroën e FAI, prendi una pausa dal trambusto della vita quotidiana e lasciati avvolgere dai maestosi templi di marmo che si ergono nella Valle, testimoni silenziosi di un'epoca lontana.