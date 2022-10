Impara a fare cinema a Palermo

I film rappresentano spesso una fuga dalla realtà, una moltitudine di generi differenti che ci trasmettono diverse emozioni: gioia, rabbia, felicità, tristezza, consapevolezza.

Opere che hanno la capacità di tenerci incollati alla sedia e che ci hanno consegnato alcune tra le star più influenti al mondo.

Ma se vi siete mai soffermati sui titoli di coda, vi sarete certamente resi conto di quante persone prendano parte alla realizzazione di una singola pellicola.

La domanda allora può sorgere spontanea: come nasce un film e chi sono le persone che lo rendono possibile?

Kubrick, famosissimo regista, ha detto: Il miglior modo per imparare a fare un film è farne uno.

Grazie alla Scuola di Cinema Piano Focale, scopriamo come un’idea arriva nelle sale cinematografiche.

A Palermo esiste un luogo dove si impara a fare cinema

Abbiamo nominato la Scuola di Cinema Piano Focale, perché al suo interno, grazie alla collaborazione con i più grandi professionisti si potrà seguire un percorso formativo nelle cinque discipline: Regia, Recitazione, Direzione della fotografia, Sceneggiatura e Montaggio.

Fondata da Giuseppe Gigliorosso nel 2017, la scuola si impegna ad offrire ai propri studenti non solo le migliori nozioni teoriche, ma seguendo il mantra di Kubrick, permette loro di imparare sul campo, grazie a stage, lavori sui set e alla realizzazione di un cortometraggio di fine anno.

Nel 2021/2022 sono state 14 le opere firmate dagli studenti della Scuola di Cinema Piano Focale, tutte interamente realizzate dagli allievi, ma sotto la sapiente cura del gruppo docenti. Il 2022 è poi un anno di successi: la scuola ha partecipato alla 79 Mostra del Cinema di Venezia dove è stato proiettato il cortometraggio “La Fornace” per la regia di Daniele Ciprí realizzato con la partecipazione degli allievi dei corsi di Regia e Direzione della Fotografia.

Nel corpo docenti, quindi, una menzione particolare va a Daniele Ciprì, professionista multidisciplinare che ha collezionato diversi riconoscimenti, quali: 2 David di Donatello,3 Ciak D’oro, 1 Globo d’Oro e 4 nastri d’argento come direttore della fotografia, mentre nel 2012 vince il Globo d’Oro alla Miglior Regia.

Nel corpo docenti citiamo, tra le varie eccellenze, anche Aurelio Grimaldi e Paolo Pintacuda due Premi Solinas, il maggior riconoscimento italiano per gli sceneggiatori e Francesco Romeo, ex docente alla Holden di Alessandro Baricco dove ha tenuto corsi di analisi del testo letterario e cinematografico.

Il cinema è l’unione delle migliori arti create dall’uomo, un lavoro collettivo dove non esiste "Io", ma esiste il "Noi".

Cinema: un’unione di eccellenze

Come anticipato ad inizio articolo, i nomi che compaiono nei titoli di coda rappresentano tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera; racchiudono tutte le maestranze, come comparse, attrezzisti, elettricisti.

Concentriamoci però sulle figure più importanti, che normalmente vengono menzionate per prime.

Stiamo parlando di: registi, direttori della fotografia, montatori, sceneggiatori e chiaramente gli attori.

Scopriamo nel dettaglio in che cosa consiste il loro lavoro.

La prima figura che inizia a lavorare su una pellicola è lo sceneggiatore, il suo lavoro inizia anche mesi prima di arrivare sul set. Lo sceneggiatore ha il compito di tradurre in sceneggiatura il soggetto, la storia.

Non è una semplice trascrittura delle vicende, ma è un processo creativo che va a creare delle descrizioni minuziose di tutti i particolari che saranno presenti sulla scena, dai movimenti degli attori all’arredamento del set.

Il direttore della fotografia è colui che, come un pittore, crea la scena; gestisce le luci, i movimenti di macchina, traducendo in immagini quanto scritto sulla sceneggiatura.

Il montatore ha lo scopo di dare un senso alla pellicola, le riprese infatti non vengono necessariamente fatte seguendo l’ordine cronologico del film, ma seguono un ordine dettato dall'efficacia produttiva, non è raro che la prima scena girata sia in realtà il finale del film.

Il montatore, come un esperto orologiaio, monta le varie scene, contribuendo a dare continuità alle varie sequenze, unendo il lavoro e gli sforzi di tutte le figure in un flusso coerente di immagini.

Per quanto riguarda gli attori, quest’ultimi danno vita ai personaggi, interpretando gli eventi contenuti all’interno della sceneggiatura.

Il regista è il direttore d’orchestra dell'opera, colui che dirige tutti i vari professionisti. E' lui che stabilisce la cifra stilistica e visiva dell’opera, e coordina tutte le maestranze per imprimere sul progetto la sua firma personale. Il suo lavoro inizia nella pre-produzione, lavorando a stretto contatto con gli sceneggiatori e termina nella post-produzione, coordinando il lavoro dei montatori. Fondamentale il lavoro di direzione degli attori per caratterizzare emotivamente le scene e decidere l’impianto emotivo del film.

Lavorare nel cinema è il sogno che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto e grazie alla Scuola di Cinema Piano Focale è possibile realizzarlo, dando spazio all’immaginazione che sta alla base di chi fa cinema e dentro ognuno di noi.

Le iscrizioni alla Scuola di Cinema Piano Focale sono attualmente aperte, i cinque corsi sono a numero chiuso e l’inizio delle lezioni è previsto per fine Ottobre 2022. Per maggiori informazioni potete visitare il sito pianofocalescuola.it , scrivere a info@pianofocalescuola.it o chiamare il numero 370 1392880.