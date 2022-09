Casa e ufficio, i segreti per arredarli al meglio e renderli adatti a noi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La casa è dove si trova il cuore", diceva con un'affermazione senza tempo Plinio Il Vecchio. E' il nostro porto sicuro, il luogo in cui ci rifugiamo dal tam tam di giornate frenetiche e stressanti. Il posto in cui tornando vogliamo sorridere e respirare, circondati da tutto ciò che di bello ci appartiene. Ecco, perché, arredarla secondo i nostri gusti e riempirla degli oggetti che più ci rappresentano non è solo importante ma fondamentale.

Qual è il segreto per farlo senza poi pentirsi delle proprie scelte? Innanzitutto pensarla a nostra immagine e affidarsi a professionisti del settore, che vi seguiranno e sapranno darvi tutte le dritte per rendere ogni angolo del vostro appartamento in linea con i vostri sogni. L’arredamento deve infatti rispecchiare sia le necessità che il gusto di chi abita la casa. Motivo per cui la scelta dell'arredo non può essere mai lasciata al caso. L'estetica, però, deve andare sempre di passo con la funzionalità.

Design e comfort, due parole che vanno di pari passo per le anime di Raffa Home, veri esperti del settore con un'esperienza lunga quasi 60 anni. Un'attività, con sede in via Giuseppe Alessi, fondata da Gaetano Raffa nel 1965 e che grazie al suo dinamismo e alla capacità di adattarsi e anticipare i tempi, è diventata un vero punto di riferimento nel settore.

Oggi è guidata da Roberto Raffa e dal suo team di collaboratori e architetti che hanno il loro punto di forza nella costruzione degli interni, dalla progettazione alla realizzazione anche "chiavi in mano". "Vogliamo essere - dicono - un punto di riferimento per le vostre scelte: crediamo che avere un unico referente per realizzare il tuo “chiavi in mano” sia la migliore scelta per poter dare valore al tuo tempo e ai tuoi desideri, lasciando a noi la parte più noiosa e stressante per realizzare la vostra casa"

Dall'illuminotecnica ai tendaggi, passando per i rivestimenti, l'oggettistica, la rubinetteria, la ceramica e ovviamente tutto per l'arredo della casa, dalla cucina al bagno. Qualunque cosa vi venga in mente o desideriate per le vostre abitazioni, state certi che da Raffa Home la troverete. Ma non solo casa. Ormai, si sa, il nostro ufficio e la nostra azienda sono i nostri secondi appartamenti. Ci trascorriamo molte ore, spesso la maggior parte delle nostre giornate. Ecco perché è necessario riporre nel loro arredamento la stessa attenzione che usiamo per il nostro nido domestico. Ovviamente, avrete l'imbarazzo della scelta anche in questo settore, ma i consulenti di Raffa Home sapranno guidarli.

Tutti i prodotti provengono soprattutto da aziende italiane da che fanno della qualità, del gusto e della resistenza il loro cavallo di battaglia. Non vi resta che rendere reale il vostro sogno.