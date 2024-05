La Sicilia è la regione dei “capelli ricci”: un parrucchiere esclusivo a Palermo

Tra tra le tante eccellenze che la Sicilia può vantare, da quelle culturali a quelle enogastronomiche, ce n’è una forse non ricordata abbastanza e riguarda il capello.

Il merito è di Oneto Parrucchieri, un vero e proprio unicum nella storia delle acconciature. Il primo salone specializzato nella cura e nel trattamento del capello riccio a Palermo e in tutta la Sicilia.

Un brand esclusivo per la cura del capello riccio

Il brand nasce da Tony Oneto, figura all’avanguardia nel settore che, dopo aver acquisito una vasta esperienza in campo professionale, si è imposto ormai da trent’anni nel mercato come Creative Director nel centro di Palermo nella storica sede di Via del Fervore 16.

Nel corso degli anni, Oneto ha maturato un forte successo professionale, andando a soddisfare le esigenze della clientela con metodi progressisti, senza ovviamente trascurare le tecniche classiche dell’acconciatura.

Nel 2013 i saloni divengono due, con l’apertura in Via Principe di Paternò 156. A curare questo spazio iconico sono Roberto Oneto (Artistic Director) e Rosaria Ingallina (Store Manager). L’idea è quella di creare un ambiente unico dove ogni tipologia di capelli ricci viene celebrata con la giusta attenzione, grazie anche alla vasta gamma di prodotti, accessori e novità.

Entrando, ci si rende conto da subito di avere a che fare con un mondo completamente diverso, dove l’ecosostenibilità fa da padrona. Lo spazio è infatti interamente realizzato dalle sapienti mani di artigiani locali. Il legno, il ferro e il vetro donano vita ad un ambiente unico, caldo e accogliente ma sempre elegante. Un luogo ideale per chi avesse voglia di dedicare al proprio capello riccio una cura e un’attenzione mai visti prima.

Cura del capello riccio: le diverse fasi

L’esperienza di Oneto Parrucchieri nel settore dei capelli ricci si basa su anni di pratica e studio, combinati con un costante aggiornamento sulle ultime tendenze e tecniche di styling. Il team di specialisti è in grado di comprendere le esigenze uniche dei capelli ricci e di offrire trattamenti personalizzati che rispettano la natura dei capelli, consentendo loro di esprimersi al meglio.

Una fase importante è quella dedicata al taglio, dove vengono bilanciate forme e volumi con tecniche di taglio specifiche per valorizzare e dare nuova vita ai capelli ricci. Le tecniche sono ad hoc: non vengono utilizzati sfilzini, rasoi o altri strumenti.

Numerosi i trattamenti ideati per idratare i capelli, definire i ricci, eliminare il crespo e migliorarne la salute generale. Uno su tutti riguarda la ricostruzione, un mix di ingredienti naturali a basso peso molecolare agiscono in profondità, donando un risultato immediato per la salute dei capelli, con un effetto rimpolpante che li rende più elastici e definiti.

Tutti i prodotti sono di origine naturale , biodegradabili e adatti ad ogni tipologia di riccio come anche le colorazioni che arrivano fino al 93% di ingredienti naturali.

Oneto Parrucchieri: info e contatti

All’interno del sito di Oneto Parrucchieri, è possibile consultare il tariffario dei prezzi nel dettaglio (diviso anche tra capelli ricci maschili e femminili). Sempre sul sito è possibile contattare il punto vendita e organizzare un appuntamento.

Sia il punto vendita di Via Principe di Paternò 156 che quello di via del Fervore 16 sono aperti da martedì a sabato dalle 9.00 alle 19.00. Per info e prenotazioni: info@oneto-parrucchieri.it (sede in via del Fervore) o onetoparrucchieri@gmail.com (sede in via Principe di Paternò).