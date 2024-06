Esprimere sé stessi: personalità e unicità attraverso la scelta dell’abbigliamento

Uno dei fattori più importanti per promuovere il proprio benessere consiste nella capacità di esprimere sé stessi sotto tutti gli aspetti.

Per prima cosa, quindi, è necessario guardarsi dentro, valutando le proprie inclinazioni e preferenze.

Quando si guadagna una buona comprensione del proprio modo di essere, si può manifestare la propria essenza in svariate maniere, compreso il modo di presentarsi.

Lungi dall’essere una semplice copertura per il corpo, infatti, l’abbigliamento rappresenta un prezioso strumento di espressione personale, un mezzo attraverso il quale è possibile comunicare la propria essenza e ciò in cui si crede.

Ogni capo, ogni accessorio indossati raccontano una storia unica, riflettendo le personali passioni, i valori e il proprio background.

Qualunque sia lo stile preferito, questo diventa un'estensione della propria identità, un modo per esprimere la personale unicità e distinguersi dalla massa.

È quindi importante fare i propri acquisti presso un negozio che offra prodotti di qualità e che abbiano carattere.



Un esempio è la boutique Michele Inzerillo che, da oltre 50 anni rappresenta un punto di riferimento per coloro che vestono con sofisticata eleganza, apprezzano la qualità dei tessuti e non trascurano la ricercatezza dei dettagli.

Una lunga tradizione

L’attività è iniziata negli anni ‘50 ad opera dei fratelli Santi, Angelo e Michele Inzerillo, rinomati venditori di tessuti pregiati, per poi crescere e modificarsi nel tempo, rendendo necessaria l’apertura di una nuova sede, avvenuta nel 1973.

L’obiettivo era quello di rispondere alle esigenze di un pubblico prettamente maschile, che ricercasse capi di elevata qualità dallo stile unico.

Dalla sua nascita fino a oggi, la boutique Michele Inzerillo non ha mai cambiato sede.

È sempre rimasta, infatti, in via Alcide De Gasperi 62 angolo Via Ausonia, a Palermo, come pietra miliare della moda e del buon gusto.

Negli anni, l’attività ha continuato a evolversi, cercando soluzioni all’avanguardia per quanto riguarda la moda uomo, esplorando nuovi orizzonti.



Nel 2006 la gestione dell’Azienda è passata nelle mani del giovane Marco Inzerillo, figlio di uno dei fondatori.

È proprio Marco che, grazie anche al supporto, all’esperienza e all’abilità della madre Eurista Mangia, riesce a donare alla boutique un’impronta maggiormente internazionale.

Il brand Michele Inzerillo, infatti, supera ampiamente i confini italiani, sia per merito dei trunk show itineranti inviati a Mosca, San Pietroburgo, New York, Tokyo e Hong Kong, sia attraverso il lancio dell’e-commerce, che consente di effettuare acquisti presso la boutique trascendendo i limiti geografici.



Marco Inzerillo è, anche, cofondatore e presidente di Histores, associazione che riunisce i più prestigiosi negozi multibrand su strada.

Una nuova sezione dedicata alla moda femminile

Proprio l’e-commerce ha segnato un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita della boutique Michele Inzerillo.

Nel 2022, infatti, è stata aggiunta anche una sezione dedicata al pubblico femminile; dato il successo riscontrato, è stato, quindi, riservato uno spazio definitivo, presso la boutique, alle collezioni per donna.

“Abbiamo voluto allargare la nostra visione e ampliare la proposta: per farlo, abbiamo simbolicamente iniziato decidendo di eliminare dal nostro logo il nostro storico payoff “For Gentleman” - spiega Marco Inzerillo - Il mercato ormai è sempre più fluido, la moda maschile si sta rivoluzionando completamente e, parallelamente, c'era la richiesta dei nostri clienti che volevano la donna. Dopo aver fatto una sperimentazione di vendita online, abbiamo inserito la Donna anche nel negozio fisico”.

Inaugurato di recente nel corso di una serata che ha attirato centinaia di persone, in concomitanza con la celebrazione dei 50 anni di attività, il reparto donna è, quindi, la risposta alle esigenze di un mercato in profonda trasformazione e si rivolge a un target specifico.

“La Donna Inzerillo è androgina, contemporanea, moderna e con una grande personalità - afferma il titolare- Forse una “Donna” che non c’era prima, a Palermo. Abbiamo selezionato dei brand di ricerca molto interessanti, che vestono le persone e non si limitano a coprirle. Ci rivolgiamo ad un pubblico in carriera, attivo e dinamico, che partecipa ad eventi glamour senza essere mai banale, che ha capacità di spesa e apprezza la qualità. L'esperimento sta andando bene e la Città dimostra di recepire il cambiamento”.

Oggi, la Michele Inzerillo s.r.l. è rivenditrice autorizzata dei brand Ami Paris, A.P.C., Arc'teryx Veilance, Autry, Barena Venezia, Carhartt, Cp Company, Danton, Dondup, Drôle De Monsieur, Herno, Incotex, John Lobb, Kiton, Kenzo, Massimo Alba, Marni, Mackintosh, Missoni, New Balance, Paraboot, Parajumpers, Premiata, Suicoke, Sporty&Rich, Pt Torino, Ten-C, The North Face, Universal Works, Veja, White Mountaineering, Zanone e molti altri.

Per rimanere aggiornati riguardo a tutte le novità, sono disponibili la pagina Facebook e il profilo Instagram.