Master in Marketing e Digital Management: quali sbocchi professionali e possibilità

Gli sbocchi professionali per chi frequenta un master in Marketing e Digital Management sono molteplici e si sviluppano su più fronti: ci si può specializzare in Comunicazione e Pr nella volontà di progettare e gestire strategie multicanale per aumentare l’influenza della propria organizzazione, oppure ci si può occupare del brand management di un’attività, costruendo, valorizzando e rafforzando il brand attraverso molteplici strategie. Ma anche tanto altro ancora, dal momento che il mondo del Marketing è variegato e continuamente in aggiornamento.

Una Borsa di Studio dedicata a Ferruccio Barbera

Queste opportunità di lavoro vengono celebrate anche dal territorio palermitano, con un’iniziativa che guarda al futuro della formazione professionale. Il Gruppo dei Palermitani, nato nel 2007 e costituito da top manager di successo di imprese e organizzazioni private, ha istituito, per la sua sedicesima edizione, la Borsa di Studio “Ferruccio Barbera” dedicata al noto pubblicitario palermitano di grande valore, intelligenza e spessore umano, prematuramente scomparso.

Tale borsa di studio copre la totalità dei costi di iscrizione, oltre a un contributo di valore a sostegno delle spese di vitto e alloggio, ed è destinata a un giovane laureato dell’Università di Palermo che potrà in questo modo frequentare il Master ISTUD in Marketing & Digital Management. Un contributo eccezionale, degno del prestigio del Gruppo dei Palermitani, da sempre attenti all’importanza della formazione professionale.

Dalla prima edizione della “Borsa di Ferro” ad oggi, sono più di 350 i candidati che hanno avuto l’opportunità di partecipare alle selezioni. I risulti sono concreti: 24 giovani talenti palermitani hanno fatto carriera, inserendosi in realtà multinazionali, quali Gruppo Fossil, Digitalia 08, Deloitte, Ipsen e Tyler Italia.

Come fare per partecipare

Chi può presentare domanda per la Borsa di Ferro? Possono presentare domanda i laureati dell’Università degli Studi di Palermo di tutte le facoltà, con una laurea di primo o di secondo livello, conseguita in corso con una votazione non inferiore a 105/110 e un’età inferiore ai 30 anni. Le richieste di partecipazione al Bando per la Borsa di studio per il Master ISTUD dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12. 00 del giorno 30 settembre 2022 tramite procedura online al seguente link Selezioni Master ISTUD - ISTUD selezionando il Master in Marketing & Digital Management, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo area_giovani@istud.it.

Le selezioni saranno gratuite e si terranno online su appuntamento. Per info area_giovani@istud.it. Cell e Whatsapp: 3939091288 - 3313422943

Per tutte le informazioni e maggiori approfondimenti clicca il seguente link: https://www.istud.it/master/borsa-di-studio-borsa-di-ferro-master-in-marketing-digital-management-istud/