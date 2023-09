Progetti innovativi per valorizzare il territorio siciliano : torna “Averna Open Talk”

Giovedì 5 ottobre 2023 ritorna “Averna Open Talk”, il format ideato da Averna "in cui personaggi importanti di ambiti sempre diversi dibattono su una particolare tematica all'interno dell'Averna Spazio Open, coinvolgendo il pubblico presente".

Arte, natura e cultura al servizio della Sicilia

Il prossimo appuntamento in Averna Spazio Open, in via Paolo Gili 90, a Palermo, ha come titolo “La valorizzazione del territorio attraverso arte, natura e cultura” e sarà un’occasione per portare all’attenzione del pubblico due progetti – palermitani – e un museo molto particolari.

Terradamare è una cooperativa turistica formata da artisti, esperti di social, turismo e web che vuole promuovere la città grazie all’interazione tra visitatori e comunità locale, per esempio tramite itinerari ad hoc, corsi, laboratori, manifestazioni ed eventi che valorizzino il patrimonio e la cultura.

U’Game ha lo stesso obiettivo ma intende raggiungerlo attraverso il game design, portando il visitatore a scoprire il patrimonio della Sicilia, culturale materiale e immateriale, con l’utilizzo di giochi di esplorazione urbana sia fisici sia digitali.

Infine, Radicepura è un vero e proprio museo-giardino a Giarre, un luogo che promuove l’arte dei paesaggisti, espone piante monumentali e contribuisce a ridisegnare il panorama siciliano in modo innovativo e, soprattutto, sostenibile.

Un polo culturale che aggiunge valore

Averna Spazio Open continua nella sua missione di rigenerazione, sostenibilità e inclusione, offrendo alla città numerosi e interessanti eventi. Un polo culturale che vuole restituire valore alla comunità e cerca di farlo stimolando la riflessione e il dibattito, proprio come promette il prossimo talk del 5 ottobre.