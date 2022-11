Palermo capofila nella sostenibilità: come coniugare fisico e digitale in un sistema virtuoso di negozi 4.0

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostenibilità. Una parola semplice ma che include al suo interno un ampio raggio di declinazioni, fondamentali per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle future. Oggi ne sentiamo sempre più spesso parlare, anche grazie al programma d'azione sottoscritto con l'Agenda 2030, ma sappiamo davvero cosa vuol dire e come si può praticare senza per questo dover fare delle rinunce?

C'è chi ha votato alla sostenibilità tutto il proprio concept con il fine di creare un sistema virtuoso di negozi 4.0. La pandemia ce lo ha insegnato: è possibile arrivare ovunque senza doversi muovere da casa. Oggi però, inutile negarlo, c'è un grande desiderio da parte di tutti di tornare a toccare le cose con mano, di riappropriarsi degli spazi e di vivere a pieno ogni esperienza. Sacrosanto, ma sulla virtualità non si può e non si deve tornare indietro.

In tutto ciò Palermo è capofila grazie alla visione di Marco, Bruno e Dario Lojacono, che hanno aperto in pieno centro il primo flagship store improntato su questo nuovo modello. E' nato così Ljc store, che ha aperto i battenti dopo una attenta analisi di mercato in piazza Castelnuovo, in uno spazio di 300 metri quadrati che si articola su due piani.

La mission "phygital" dei Lojacono vuole dunque connettere la cultura sportiva con la comunità, cercando di fidelizzare i propri partner commerciali per dar vita a un retail 4.0. Un modello che si inserisce in un settore in cui i top player del mercato hanno l’esigenza di focalizzare l’attenzione sullo story-telling del prodotto, di agire sull’immagine e sul percepito del brand e di potenziare il racconto sulle sue caratteristiche e funzionalità tramite un network di negozi ad hoc, con tutti i servizi necessari a creare un sistema digitalizzato ed efficace curando ogni aspetto e creando, quindi, un’esperienza di continuo scambio fisico/digitale.

Una vera rivoluzione sportswear che nello store in zona Politeama trova la sua declinazione "plus". "Il progetto - spiega Roberto Scolari, project manager di Ljc - nasce dall’esigenza di convertire il modello di business da un classico set up in una catena retail sostenibile e fortemente interconnessa con un circuito di affiliazioni e partnership su tutto il territorio nazionale”. Di conseguenza, “l’azienda sta lavorando alla costruzione di un unico brand che risponde a tre diverse esigenze di mercato”, dice Michele Correra, business development manager.

Ljc Store è rivolto ad un consumatore alto interessato al mondo dello sportswear, ma che non rinuncia ad una connotazione urban/street per il suo stile e ai valori ad essa legati, come il benessere, il vivere all’aria aperta e l'interesse per arte, musica e design creativo. Creatività, dunque, sempre coniugata con la sostenibilità. Lo store palermitano, ideato dallo studio di architettura CD10 dagli architetti Trevisan e Giannavola e con il digital signage disegnato da Holley, è fortemente orientato a un modello sostenibile nella scelta di ogni dettaglio, dai materiali di costruzione agli arredi e al packaging.

Non un semplice store, ma un vero e proprio social hub dove poter ammirare e acquistare le collezioni dei più importanti brand sportswear/streetwear internazionali, ma soprattutto condividere passione in un contesto di scambio sociale. Palermo vuole identificarsi come un punto di incontro e condivisione per il pubblico locale ed internazionale.

Digitalizzazione integrata e customizzazione dell’acquisto saranno i punti chiave sui quali si svilupperà la user experience dello store: si potrà accedere virtualmente agli spazi interni e poter visionare i prodotti grazie ad un software a realtà aumentata che consentirà agli utenti di effettuare dei veri e propri virtual tour interattivi e tramite desktop o smartphone si potrà esplorare lo store nel dettaglio.

Ma gli obiettivi di Ljc non si fermano qui: già in calendario infatti è la nascita di 10 punti vendita del nuovo format entro il primo semestre 2023, con l’obiettivo di un panel di 100 negozi entro il 2025.