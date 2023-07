Zucchero, tutto pronto per il concerto alla Valle dei Templi: il cantante arriva a Palermo

Ci siamo, Agrigento potrà applaudire uno dei "big" di questa stagione concertistica estiva. A esibirsi al teatro Valle dei Templi, stasera sarà l'artista Zucchero. Il concerto, già andato sold out qualche settimana fa, ha richiamato migliaia di persone. Il cantautore, insieme al suo staff e ai membri della sua band, è atterrato ieri pomeriggio a Palermo. Zucchero Fornaciari è stato "scortato" dai suoi fedelissimi collaboratori.

Per il big della musica, arrivato al Falcone Borsellino, un look casual e uno dei suoi intramontabili cappelli. Quasi sicuramente, come testimonia la foto, gli "accompagnatori" di Zucchero si sono lasciati tentare da una delle pasticcerie dell'aeroporto. Agrigento è pronta ad applaudire il cantautore emiliano, per quella che è la prima tappa del tour siciliano che lo vedrà impegnato per ben tre serate a Siracusa. Tanti saranno anche i palermitani che assisteranno all'esibizione nella splendida location.

Zucchero sarà accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). Le date italiane del “World Wild Tour” sono prodotte e organizzate da "Friends & Partners".