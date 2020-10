Vergo, che "bomba" a X-Factor: il palermitano conquista Mika e vola alla fase Live

Un palermitano vola al serale di X-Factor. Giuseppe Piscitello, in arte Vergo, 29enne originario Villabate, dopo la prova di ieri è entrato tra i dodici che punteranno alla vittoria finale della fase Live, al via dal 29 ottobre in prima serata su Sky.

Scelto da Mika per la squadra degli "over" insieme a Eda Marì e N.A.I.P., Vergo si è presentato sul palco di X-Factor con il brano "Bomba" conquistando audition e bootcamp. "Voglio fare diventare la musica il mio lavoro perché è l’unica cosa che mi da quella vitalità tale da infrangere qualsiasi ostacolo e se potrà ve lo dimostrerò" ha detto dopo la puntata dove ha portato un mashup di Neffa e Salmo in un’esibizione molto particolare.

La Sicilia non gli ha permesso di spiccare il volo così si è trasferito a Milano per inseguire il suo sogno, dove per vivere ha anche fatto il portiere notturno. Vergo non ha nascosto ai giudici di X-Factor di amare la musica sin da bambino. La sua passione? Il mix tra elettronica e computer che dà vita ad un pop misto reggaeton.