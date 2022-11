Dieci giorni per sorseggiare Woodford Reserve: l'Old fashioned week arriva anche ai Corrieri

I locali di tutto il mondo sono pronti a celebrare in grande stile l’Old Fashioned, uno dei cocktail più nobili mai realizzati, nel corso di una settimana davvero speciale: la Woodford Reserve Old Fashioned Week arriva anche a Palermo. Da sabato 5 a lunedì 14 novembre a I Corrieri, il lolcale in centro storico, dieci giorni di festa dedicati interamente ad uno dei classici della miscelazione.

I locali in Italia

Quest’anno per la Woodford Reserve Old Fashioned Week sono stati selezionati 29 official top bar in tutta Italia, da nord a sud - Torino, Milano, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Civitanova Marche, Firenze, Roma, Pescara, Napoli, Ischia, Monopoli, Lecce, Palermo - in cui gustare l’Old Fashioned, nella sua versione classica o nei vari twist più audaci proposti dai vari bartender, realizzato con Woodford Reserve. Questi official top bar saranno inoltre inseriti nella piattaforma di localizzazione globale della Woodford Reserve Old Fashioned Week come locali in cui gustare il miglior Old Fashioned e saranno presentati nelle pagine ufficiali Woodford Reserve (sito e Ig).

Cos'è l'Old Fashioned

L’Old Fashioned è un cocktail raffinato, sia per il suo colore ambrato che per il gusto deciso e speziato, una proposta che nei suoi oltre 140 anni di vita ha sempre superato ogni tendenza, restando sempre presente nelle preferenze degli amanti di bourbon, per questo merita la giusta celebrazione, come accade in occasione della Old Fashioned Week. Nata nel 2015 a Parigi da un’idea di Michael Landart del Maria Loca - uno dei più noti cocktail bar di Parigi - e Cyrille Hugon del Rhum Fest Paris, di anno in anno questa “settimana speciale” ha guadagnato sempre più consensi e partecipazione in tutto il mondo. Nel 2020 è diventata ufficialmente la Woodford Reserve Old Fashioned Week, da quando il bourbon liscio del Kentucky si è associato alle celebrazioni di questo classico cocktail senza tempo. Woodford Reserve, infatti, è il bourbon perfetto da scegliere quando si prepara un Old Fashioned, grazie alle sue oltre 200 note aromatiche e al sapore unico dato principalmente dalla qualità delle botti di rovere bianco in cui matura, che lo rendono davvero unico. Tutte queste peculiarità gli hanno permesso, sin dalla sua nascita nel 1838, di conquistare ben 19 medaglie d’oro nei più prestigiosi concorsi al mondo. Insomma, la Woodford Reserve Old Fashioned Week si preannuncia una settimana davvero da non perdere per tutti gli amanti del buon bere che potranno così condividere insieme la passione per il più classico dei vintage cocktail scoprendone ogni sfumatura.

La ricetta