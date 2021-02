San Valentino a casa, come fare una cena romantica a base di sushi

Centro tavola con candele e qualche rosa. Divano o letto come location. Playlist romantica, qualche palloncino e tanto amore. In questo San Valentino un po' diverso dal solito, in cui non è permesso festeggiare al ristorante con la persona che si ama, bisogna reinventarsi come si può.

E una cena di San Valentino a casa è quanto di più romantico si possa organizzare. Per questo Waikiki Sushi, il nuovo laboratorio palermitano che vende sushi a domicilio, pensa agli innamorati. Con la "Combo San Valentino" - acquistabile attraverso il sito WaikikiSushi.it o Social Food - è possibile ricevere a casa quaranta pezzi di sushi più una torta, la red velvet della Pasticceria Costa.

Ecco così che a casa giungerà non un sushi qualsiasi, ma un sushi "special" pensato e studiato, che vive di contaminazioni. Otto cali-roll salmone e avocado, otto green roll (con salmone cotto, philadelphia e granella di pistaccio), quattro hoso-fried (ovvero hosomaki in tempura con salmone cotto, crema di salmone, spicy mayo, teriyaki e chips di cipolla), quattro phila-fried (hosomaki in tempura con salmone cotto, philadephia e mandorle), otto crunchy spicye (con salmone cotto, philadelphia, avocado, crema di salmone, stick di patate, spicy mayo e teriyaki) e infine otto tropical uramaki, la new entry nel menu a base di gambero in tempura, tartare di gambero rosso e salsa al mango.

Fratello di PokeHome perché nato dalla stessa mente, Waikiki Sushi è la prima dark kitchen di sushi in città. Un laboratorio che non può essere fisicamente visitato ma solo virtualmente che, attraverso il sito e l’app dedicata, permette di ordinare il piatto che si preferisce e riceverlo direttamente a casa con un click. Al contrario del suo fratello maggiore che è specializzato nella cucina hawaiana, Waikiki Sushi ha un'anima giapponese che però subisce il fascino della Sicilia, del Sud America e anche delle Hawaii per un sushi unico che sa di Giappone ma anche un po' di casa.