Villa Bordonaro ai Colli si trasforma in un set: la pubblicità di Original Marines a Palermo

E’ una delle più antiche e meravigliose dimore storiche di Palermo. La regina Carolina, moglie di Ferdinando di Borbone, non poteva desiderare di più per la sua liaison che trascorrere del tempo lì con il suo amato ammiraglio Nelson. Perché lì la storia si intreccia alla favola. E dopo anni, ancora una volta, a Villa Bordonaro ai Colli si vive una favola: la storica villa, infatti, è stata trasformata in un set magico per una nuova pubblicità firmata Original Marines, azienda leader nell’abbigliamento per bambini da più di trent'anni.

La villa di viale del Fante che fu la reggia di caccia della famiglia Bordonaro, è stata infatti scelta per il nuovo progetto di comunicazione Original Marines per la stagione primavera-estate 2021. “Original Beauty è una storia che inizia qui, davanti a una villa italiana d’epoca - spiegano dall’azienda -. Un luogo di cultura e di bellezza, dove un gruppo di bambine e bambini sono pronti a passare insieme la bella stagione, creando ricordi che dureranno per sempre. Con loro scopriremo la vera bellezza dei bambini, di chi non ha il peso del passato, ma solo lo sguardo sul futuro”.

Stile ed eccellenza, cultura e bellezza così rivivono a Villa Bordonaro ai Colli. La dimora storica palermitana fa da sfondo ai capi d'abbigliamento per bambini della nuova stagione di Original Marines, una primavera-estate che conferma l’anima, lo stile, la creatività, la qualità e la cura al dettaglio del made in Italy.

La nuova campagna pubblicitaria è stata firma da Arkage e, attraverso il claim “Original Beauty” nell’anno che ha visto il mondo fermarsi per via di una pandemia, vuole celebrare non solo la bellezza di un passato che non tramonterà mai, ma il futuro verso cui volgere lo sguardo grazie agli occhi pieni di speranza dei bambini.

Le riprese sono state fatte tra il piano nobile e il parco, tra l’agrumeto e il ficus secolare che si trova all’ingresso della villa. Le scuderie sono state trasformate in un quartier generale, adibite dunque a sala trucco e spogliatoio. “Hanno girato a novembre in modo impeccabile e in piena sicurezza nonostante l’emergenza sanitaria - spiega a PalermoToday Gaia Palma Bordonaro -. Per tutti i giorni sono stati presenti un ispettore del lavoro e un medico. La gioia più grande è stata vedere questi bambini giocare allegri, felici, spensierati a casa mia. Sono riusciti a trasformare questo luogo, che fu la casa dei miei nonni e oggi casa mia, in un luogo già magico ma da sogno, come nei film. Sono stati bravissimi, perché novembre è la stagione peggiore per godere della bellezza del giardino. Ma ora che vedo il risultato non posso far altro che dire che sono riusciti a rappresentare quello che desideravano, ovvero la primavera, al meglio”.

