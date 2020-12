Natale 3D in streaming, un videomapping d'arte illumina il castello della Zisa

Nel Natale in versione streaming di Palermo c'è spazio anche per i video mapping sui monumenti. Hanno riunito con gli occhi all’insù famiglie, curiosi dell’arte hi-tech e non solo, permettendo ai musei e ai siti culturali di essere vissuti in modo inedito e nuovo. E quest'anno, nel rispetto delle normative anti-Covid, anche i mapping culturali migrano in rete, senza rinunciare alla magia di un momento condiviso, anche se a distanza.

Torna dopo due anni, all'interno della programmazione delle attività del Natale dell’assessorato comunale alle CulturE di Palermo, il video mapping Al-aziz, realizzato da OddAgency e CoopCulture (che cura i servizi integrati del sito Unesco per conto della Regione Siciliana) sul prospetto del palazzo della Zisa. Un omaggio all’arabo-normanno che si racconta, tra luci, proiezioni e ricostruzioni 3D. Una storia lunghissima quella della Zisa, che affonda nei secoli, poi il declino, gli anni dell'abbandono e la rinascita coi restauri per la sua restituzione alla città.

Il mapping sarà trasmesso in diretta streaming no stop venerdì 18, dalle ore 18 alle ore 21, sul sito (www.oddagency.it) e sui canali social (Facebook, YouTube e Instagram) di OddAgency. Il video sarà disponibile in streaming anche sabato 19 e domenica 20 dalle 18 alle 21. L’evento di proiezione sarà chiuso al pubblico.

La Zisa dalla sua costruzione negli anni dei Guglielmi ha attraversato diverse epoche, legando indissolubilmente la propria storia a quella di Palermo. Il video mapping, già presentato due anni fa in occasione della Notte Unesco, apprezzato da oltre 10mila spettatori che riempirono il giardino e lo spiazzo dinanzi al palazzo, ricostruisce tutte le fasi del sollazzo normanno, grazie alla ricerca storica del gruppo di OddAgency unita alla creatività hi-tech dell’arte 3D che ne esalta la magnificenza architettonica.

Il mapping, in particolare, consente di rivivere sulla facciata del monumento i cambiamenti che hanno interessato la struttura del castello e che a loro volta sono stati un riflesso degli eventi che hanno coinvolto la città. La prima parte della perfomance ricrea l'atmosfera del “Paradiso in terra” dell'antico parco del Genoardo, tra giardini lussureggianti, corsi d'acqua e peschiere, che affiorano virtualmente durante la proiezione. Dinanzi al (video) spettatore si compone poi l’architettura dell’antico palazzo con le sue bifore, a ricordare la velocità di esecuzione garantita dalla sapienza delle maestranze arabe, effetti tridimensionali materializzano il gioco delle muqarnas.

La comparsa della lapide di Anna, con la sua iscrizione quadrilingue, ricorda agli spettatori il valore del multiculturalismo normanno. Vengono poi gli anni della fortificazione, la chiusura dell’attico e la dotazione di merli, i diavoli del celebre affresco compaiono e scompaiono dalla superficie del palazzo alludendo all’alone di leggenda e mistero che i Palermitani da sempre tributano al castello, ma anche le alterne fortune della città al suo ingresso nella modernità.

Ultimi ancora gli anni dell'abbandono e del crollo del 1971, simulato dal mapping, sintomo e simbolo del decadimento morale e materiale della città. Infine il restauro e la rinascita, la restituzione alla città e, in un tripudio di effetti di luce e colore, la definitiva consacrazione a patrimonio Unesco e quindi dell’umanità tutta, prezioso riconoscimento universale di un passato multiculturale.