"Splendido splendente" e a Sanremo con La Rappresentante di Lista c'è Donatella Rettore: il video

Il duo tosco-siciliano porta sul palco dell'Ariston per la terza serata del Festival dedicata alle cover non solo il brano del '79 considerato uno dei più grandi successi pop-rock italiani, ma anche l'autrice in persona

“Invitante, splendente. Splendido splendente. Pa ra pa pa pa ra". La Rappresentante di Lista porta sul palco dell'Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover non solo "Splendido splendente", il brano del '79 considerato uno dei più grandi successi pop-rock italiani, ma anche l'autrice in persona, Donatella Rettore (guarda il video).

Un'esibizione che fa ballare e cantare come nelle migliori feste che si rispettino, con una Rettore che entra sul finale per firmare con la sua personalità il momento. Un'interpretazione che rispetta l'anima disco dell'originale, con Veronica Lucchesi (la toscana del gruppo in duo con Dario Mangiaracina di Valledolmo) che mette voce e interpretazione teatrale al tutto. Sabato la finale. Portano sul palco "Amare".