A malasorte, la ballata portafortuna di Ponente diventa videoclip

Fortunati a Capodanno, fortunati tutto l'anno. La cantautrice palermitana Ponente ha iniziato il 2024 con l'uscita del videoclip di 'A Malasorte', la canzone che scaccia la sfortuna, il modo migliore per scrollarsi di dosso la malasorte esorcizzandola, cantando un inno in cui si gioca con le parole e, appunto, si ama la sorte. Ecco, dunque, il regalo di Ponente al suo pubblico per il nuovo anno, il videoclip del singolo "A Malasorte", contenuto nel lato B dell'EP Riavuli. Il singolo è stato originariamente rilasciato il 10 ottobre 2023, sotto la produzione artistica di Giovanni Parrinello per The Vito Records. Oltre a Ponente, autrice di testo e musiche, il brano vanta la collaborazione di Gaetano Mirabella alla chitarra e coautore delle musiche, Virginia Maiorana alla fisarmonica e Giovanni Parrinello alle percussioni. La registrazione, il mixaggio e il mastering sono stati affidati a Riccardo Piparo presso Indigo/Cantieri 51

'A Malasorte' è una ballata che esorcizza la malasorte esortando l'ascoltatore quasi a farsela amica, a farci i conti. Coerentemente con il significato del brano, il videoclip si propone di esorcizzare la sfortuna attraverso un'esperienza visiva coinvolgente. Il videoclip, realizzato da Giuseppe Emanuele Cardinale, regista originario di Isola delle Femmine e noto per le sue precedenti collaborazioni con il popolare programma televisivo Le Iene, è un'opera che trasporta la canzone fra la gente. Attraverso un montaggio serrato di volti palermitani nei loro contesti di vita quotidiana e lavorativa, il video trasmette un'energia travolgente che si svela attraverso la musica coinvolgente di "A Malasorte". Il ritmo incalzante del brano trascina le persone a cantarlo insieme, dando vita a una ballata popolare che riflette la vera essenza della canzone.

Il videoclip riflette anche la critica sociale di Ponente nei confronti di una società concentrata sull'individualismo a discapito del bene comune. Attraverso il suo messaggio, la cantautrice invita a esorcizzare la malasorte, suggerendo addirittura di amarla per affrontarla con più forza.

Ponente ha ricevuto riconoscimenti importanti a livello nazionale. Tra questi, il premio come migliore performance alla semifinale di Musicultura 2022 e il 'premio fans club' alla finale del Premio Pierangelo Bertoli 2022. Il videoclip di "A Malasorte" è disponibile dal primo gennaio su YouTube e sui social dell'artista. QUI IL LINK AL VIDEOCLIP DI A MALASORTE.