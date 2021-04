Via dei librai, online uno spazio cinema con i film del centro sperimentale di cinematografia

Non solo libri, presentazioni e incontri, ma anche cinema. Alla sesta edizione de “La via dei Librai 2021” parteciperanno anche gli allievi della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, il cui nuovo bando di selezione per dodici aspiranti registi è online, con iscrizioni aperte dal 15 maggio.

Cinque giornate sul web per la festa del libro, organizzata dal comitato La Via dei Librai, in collaborazione con le associazioni Cassaro Alto, Ballarò, Significa Palermo e il Comune di Palermo, in adesione alla giornata mondiale Unesco del Libro e del Diritto d’autore. Un’edizione “ibrida” così è stata definita, per gli appuntamenti, tutti online dal 22 al 26 aprile, in vista della manifestazione di settembre che tornerà invece in presenza nella sua sede naturale del Cassaro.

Le proiezioni dei film, realizzati tra il 2010 e il 2019, saranno precedute da una breve presentazione degli autori; i temi sono diversi, ma uniti dal filo rosso di quel binomio città - comunità, che è il tema al centro di questa edizione: dalle forme di resistenza romantica e testarda alla violenza del cemento, alla scoperta dei Danisinni, alla vita di un adolescente sospesa tra lo Zen e Mondello, al viaggio alla ricerca delle tracce di Danilo Dolci, fino a un laboratorio con alcuni minori stranieri non accompagnati che cercano nella città di Palermo una nuova comunità.

Programma proiezioni e autori

GIOVEDÌ 22 APRILE

Dio delle zecche: storia di Danilo Dolci in Sicilia di Leandro Picarella e Giovanni (65', 2013) - esercitazione di secondo anno.

Gli scioperi alla rovescia, le marce per la pace, la memoria non violenta. En, il figlio di Danilo Dolici, viaggia attraverso il tempo, dalla Svezia alla Sicilia, alla ricerca dei luoghi e delle persone che hanno segnato la vita di suo padre.



VENERDÌ 23 APRILE

Progetto “Attraverso Palermo” - 4 piazze, 4 film, 4 minori stranieri non accompagnati raccontano Palermo insieme a uno studente CSC

Al di là di Alessia Foraggio (3' 2017) - progetto speciale

Bassi abita a Palermo da qualche mese e quando può scappa al Foro Italico. È quello il primo luogo che ha conosciuto quando una nave lo ha portato a Palermo ed è quello in luogo in cui va a pensare quando gli manca casa.

La stanza di Dario Fedele (3' 2017) – progetto speciale

Bamba non esce mai dallo SPRAR che lo ospita, la sua stanza è il suo piccolo mondo, per lui più accogliente di quello palermitano.

Un giorno allo Zen di Luca Capponi (3' 2017) – progetto speciale

Dopo aver vagato una giornata allo Zen, Maga decide di intervistare la gente del quartiere.

La nouvelle ville di Michelangelo Ferrara (3' 2017) – progetto speciale

Un villa pubblica nel cuore di Palermo è l'unico luogo che ricorda la Svizzera a Toumani, un minore straniero non accompagnato. In attesa di lasciare l'Italia e trasferirsi a Ginevra, Toumani cammina al Giardino Inglese per trovare un po' di pace interiore.

SABATO 24 APRILE

Buonacarne di Agnese Giovanardi (19', 2019) – esercitazione di primo anno

Paolo ha 14 anni e trascorre l'inizio dell'estate tra la spiaggia di Mondello e le strade dello Zen. Una nuova amicizia movimenta le sue giornate e lo accompagna alla ricerca della sua identità in continua evoluzione.

L'oro Colato di Tiziano Locci (7', 2019) – esercitazione di primo anno

Fin dagli anni sessanta Palermo è soffocata dal cemento, resistono, però delle oasi di pace e natura come la Conca d'oro, un luogo dove è possibile riflettere sul futuro della relazione dell'uomo con la natura.

DOMENICA 25 APRILE

L’isola di Nino di Chiara Andrich e Ruben Monterosso (2010) – Laboratorio Palermo città invisibile

Nino adotta uno spazio di verde pubblico, abbandonato e lasciato al degrado. La sua è un'isola di salvezza in un mare di cemento nella Palermo del sacco edilizio.

LUNEDÌ 26 APRILE

Allievi del CsC. Diario Danisinni di Federico Savonitto (33' 2010) - Laboratorio Palermo Città invisibile

Un filmmaker friulano, studente della scuola di cinema di Palermo, va vivere ai Danisinni e prova a comprenderne le complesse dinamiche a partire dalla storia e dall'incontro con le persone del luogo.