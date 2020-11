Vergo fuori da X Factor ma la sua "Bomba" è un tormentone: è nata una stella?

Suo malgrado, e anche malgrado i desideri del pubblico, ha detto addio al sogno di arrivare fino in fondo. E' finita la favola di Vergo, palermitano che ha fatto sognare il pubblico di Sky per la nuova edizione di X-Factor, eliminato al quarto live in onda su Sky.

Giuseppe Piscitello, 29enne originario Villabate, era entrato a far parte dei magnifici dodici del live in prima serata. Scelto da Mika per la squadra degli "over" insieme a Eda Marì e N.A.I.P., è con il brando "Bomba", con il suo stile un po' pop un po' reggaeton, che ha conquistato tutti. E proprio la canzone che è piaciuta alle audition e ai bootcamp prima, al pubblico e alle radio poi, è il tormentone che segna solo l'inizio di una carriera, come hanno sottolineato anche i giudici.

Voto determinante in un ballottaggio secco è stato quello di Emma che con "onestà, coerenza e dispiacere, decide di eliminare Vergo" nonostante gli appelli di Mika che avrebbe voluto continuare l'avventura con uno dei suoi pupilli. Giro di boa dunque per il palermitano che "ha voluto e saputo mettersi in gioco, spero che questo schiaffo in faccia del ballottaggio si possa superare, possiamo trasformarlo in qualcosa di positivo" ha detto il suo maestro.

Così Vergo esce di scena tra gli applausi del pubblico. "Vorrei dire che il mio percorso è appena iniziato e continuerò a raccontare ogni parte di me e ogni parte di chi non ha voce, lo farò con i consigli di Mika e le critiche ricevute da tutti" ha detto a caldo. E si sa, è il pubblico a decidere. Il talento non gli manca e il suo pubblico è pronto ad applaudirlo anche giù dal palco di X-Factor.