Verde città, il Politeama si trasforma in un grande giardino con piante e fiori

Parte venerdì 25 giugno da piazza Castelnuovo (ore 18) la sessione palermitana di “Verdecittà” volta a sensibilizzare i cittadini sui benefici che “il verde apporta non solo alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città”. La piazza ospiterà un’area verde temporanea in cui saranno messe a dimora specie arboree, ornamentali, piante aromatiche e fiori. Si tratta di una vera e propria installazione, progettata e allestita da specialisti del verde a misura della città. Tutte le piante utilizzate, al termine della manifestazione, saranno donate al Comune. Gli allestimenti in piazza Castelnuovo potranno essere visitati venerdì dalle ore 18 e poi sabato e domenica dalle 8 alle 21. Alla giornata inaugurale saranno, presenti tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore al verde, Sergio Marino e Sabrina Diamanti, presidente Conaf.

Un’area espositiva, infine, sarà dedicata alla presentazione del progetto e qui sarà possibile prenotarsi per il ricco programma di eventi collegati. Inoltre, sarà diffusa una cultura più consapevole dell’importanza del verde e dell’eccellenza del florovivaismo made in Italy. Personale adeguatamente formato sarà a disposizione del pubblico per dare informazioni e consigli sui benefici del verde, sia pubblico che privato, nonché sulla sua gestione quotidiana. Per saperne di più, visita il sito: www.verdecitta.flormart.it.