Vacanze palermitane per Valentina Vignali: al sole tra Mondello, Capo Gallo e Isola delle Femmine

Vacanze palermitane per Valentina Vignali. La cestista e modella ha scelto il capoluogo siciliano per trascorrere qualche giorno di ferie. E sui social, grazie a foto e video, ha raccontato ai follower i suoi momenti di relax sotto al sole. Per le un tuffo nel mare di Mondello, Isola delle Femmine e Capo Gallo.

In poche ore il post ha raccolto più di 100 mila like, scatenando una pioggia di commenti. Tra questi anche quello di chi ha sottolineato che Vignali si stesse godendo le vacanze proprio mentre l'Isola era assediata dagli incendi: "La Sicilia sta bruciando e tu godi così, scusami ma devi pensare un po’ altre cose come natura, etc".

La risposta della modella non si è fatta attendere, precisando che si trovasse al mare due giorni prima dei roghi: "Vabbè ma la gente non ce la fa proprio. A parte che gli incendi sono successi due giorni dopo, ma pure se fosse, faccio il pompiere per caso?".