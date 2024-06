Uomini e Donne, ex corteggiatrice palermitana vittima di un pauroso incidente: "Tragedia sfiorata"

Momenti di grande apprensione per Marika Abbonato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne (non scelta dal tronista Daniele Paudice). Nelle scorse ore, la palermitana ha condiviso sui social alcuni scatti che hanno fatto impensierire i followers. Prima si è mostrata in sedie a rotelle con una gamba fasciata poi con il collare cervicale e il volto tumefatto.

"Abbiamo sfiorato una tragedia", ha scritto sui social l'ex corteggiatrice. Non si conoscono i dettagli dell'incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta ma ha voluto ringraziare "quelle persone che si sono preoccupate e ci hanno soccorso, fortunatamente tutto sommato stiamo bene, abbiamo sfiorato una tragedia, siamo state graziate da Dio".

La sua avventura a Uomini e Donne si era conclusa poche settimane fa quando al momento della scelta, il tronista Daniele Paudice aveva preferito concludere il suo percorso con Gaia Gigli, decisione che non aveva stupito molto la palermitana e che anzi, aveva dichiarato di essere un No, non tanto per il mancato interesse, ma per la paura di essere una scelta di testa e non di cuore.

fonte Today.it