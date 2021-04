Un contest musicale per band e solisti: come "entrare" al Parlamento Europeo con una canzone

Si chiama A Song for Europe l’iniziativa del progetto Youth Sing Europe, promosso dall’associazione Rock10elode. La finale si svolgerà il 18 maggio in diretta streaming all’interno del programma di Claudio Terzo e Chiara Mascellaro

Volare nel cuore del Parlamento Europeo con una canzone, che sarà poi registrata in studio e accompagnata da un videoclip: questo è quanto è in palio con A Song for Europe, il contest musicale per giovani solisti e band sotto i 30 anni che premia le canzoni originali ispirate ai valori dell’Unione Europea - solidarietà, uguaglianza, libertà e rispetto dei diritti. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Youth Sing Europe, promosso dall’associazione Rock10elode e finanziato dal Parlamento Europeo, col patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

I requisiti per iscriversi

Quali i requisiti per iscriversi? Essere residenti in Sicilia, avere meno di 30 anni (sia per solisti sia per i componenti di una band) e inviare la canzone che si vuole presentare entro le 23.59 di venerdì 30 aprile 2021. Il brano dovrà essere completamente originale, corredato di testo e una breve biografia dell’artista. Il formato richiesto è l’mp3, o in alternativa, si potrà indicare un link YouTube. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il regolamento completo disponibile a questo indirizzo. La partecipazione al contest è gratuita in tutte le sue fasi.

La finale

Le nove proposte ammesse alla finale del contest saranno comunicate ai partecipanti sui profili social dell’associazione Rock10elode il domenica 2 maggio, mentre la finale è prevista per il successivo 18 maggio. Il 4 maggio i nove finalisti registreranno dal vivo un video sul palco dello Spazio Franco, ai Cantieri Culturali alla Zisa. Registrazioni ed esibizioni verranno effettuate per turni separati, nel completo rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria previsti.

La finale si svolgerà il 18 maggio 2021, in diretta streaming e tv dalle 20 alle 22, all’interno del programma Ramecasa di Claudio Terzo e Chiara Mascellaro, in onda anche su Radio Time. Oltre al premio per il primo classificato (registrazione in studio del proprio brano - accompagnato da videoclip - e viaggio a Bruxelles o Strasburgo per una visita al Parlamento Europeo), per il secondo e il terzo sono previsti degli shooting fotografici realizzati da un professionista del settore.