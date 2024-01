TvBoy, le origini palermitane e il trasferimento a Milano: "Mi firmavo Crasto e quando tornavo in Sicilia ero ciccianebbia"

"Ai tempi del Politecnico mi firmavo Crasto ma quando - era il 2003 - ho presentato figure in vecchi televisori sono diventato TvBoy". Così lo street artist palermitano Salvatore Benintende, 43 anni, racconta le sue origini in un'intervista al Corriere della Sera.

"Sono di Palermo. Mio padre insegnava all’Accademia di Belle Arti, mamma era nel campo farmaceutico. Per il lavoro di lei quando avevo due anni ci siamo trasferiti a Novate Milanese. Rientravamo in Sicilia per le vacanze: ero il cugino ciccianebbia", ha detto TvBoy. "Milano era il Paese dei balocchi e delle opportunità ma anche la terra della Lega che non voleva i terroni. Sono sempre stato un po’ disadattato: siciliano a Milano, milanese a Palermo, adesso italiano a Barcellona. Condizione che ormai amo", ha aggiunto l'artista che ora fa base proprio nella città catalana.

TvBoy ha anche raccontato la genesi di una delle sue opere più famose, il bacio fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio alla vigilia dell'intesa tra Lega e M5s che diede vita al governo gialloverde. "Si vociferava dell’accordo io mi sono preparato il lavoro a Barcellona e l’ho incollato all’alba in via del Collegio Capranica, tra i palazzi della politica a Roma. Poche ore dopo l’accordo c’è stato davvero. Mi chiama un amico giornalista: sono tutti qui davanti al disegno, delirio. C’era un carabiniere che piantonava la zona, il poster non si staccava ed era stato coperto. Ci avevo messo un qr code che rinviava alla mia pagina web, eppure la Scientifica rilevava le impronte. Non mi sono mai nascosto però quella volta mi sono preoccupato".