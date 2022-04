VIDEO | Una piccola Olanda a pochi chilometri da Palermo, la magia dei tulipani rossi di Blufi

Il terreno, di proprietà della curia, sorge di fronte al santuario di Madonna dell'Olio ed è meta di un pellegrinaggio che ogni anno, tra marzo e maggio, richiama migliaia di visitatori. Anche ieri in occasione della Domenica delle Palme in centinaia sono stati richiamati dalla consapevolezza che restano ancora pochi giorni per immergersi in questo incanto