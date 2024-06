Torneo di burraco a coppie a Palermo: i vincitori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E per finire, prima delle tanto attese vacanze estive cosa organizziamo? Questo è l'enigma rivolto dal duo vincente Tarantino - Ferruggia prima delle vacanze. Organizzare un ultimo torneo di burraco a coppie. Dove? Dopo le varie location (Auser Leonardo Da Vinci, Auser Bonagia, Kalta, Los Angeles Cafè, Circolo Artistico ect) non era facile trovare una buona location che ci ospitava e che metteva a disposizione il proprio locale. Ma nonostante tutto, tra conoscenze e ricerche varie alla fine è stata trovata. Il Ristorante - Pizzeria " Pizzi.....cotto" in via Resuttana,468 dell'amico Massimo. Con la collaborazione del dottor Pensabene Salvatore (Coordinatore Provinciale per la Fondazione Telethon) e dell'APVE Sezione Di Palermo con la collaborazione del sottoscritto Ferruggia Michele in qualità di presidente, siamo riusciti ad organizzare questo Torneo iscrivendo 24 partecipanti su 6 tavoli che si sono contesi fino all'ultimo le Targhe ed i prodotti solidali per le prime tre coppie classificate. Il Torneo è stato vinto dalla Coppia Guagliardito - Di Giorgio, seguita dalla coppia Prato - Rizzo e Tarantino - Bonaccorso. Dopo la premiazione da parte del Presidente APVE ci siamo intrattenuti per un GiroPizza. Si ringraziano tutti gli intervenuti e la Fondazione Telethon per la sua collaborazione.