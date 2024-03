Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il burraco è un gioco di carte nato probabilmente in Uruguay e diffusosi in Italia intorno agli anni ottanta. Un gioco che, anche grazie alla semplicità delle regole e alla possibilità di organizzare vivacissimi tornei, coinvolge un sempre maggior numero di appassionati. Si è svolto martedi’ 12 marzo, all’interno di una delle sale del torneo di burraco al West Los Angeles Cafè, il primo torneo di burraco riservato ai clienti del noto ristorante di via Galileo Galilei e patrocinato dall’associazione pionieri e veterani Eni di Palermo.

Ambiente in stile saloon americano, personale gentile e cortese ottima organizzazione. Una splendida location per il torneo. I partecipanti si sono presi il gusto di mettere in fila tante carte dello stesso seme e mettere a posto la scala da un senso di precisione. Sei tu che componi il tuo quadro. La pesca della carta, il togliere all’avversario un jolly o una pinella, ti dà un senso di soddisfazione. Le coppie vincitrici del torneo sono state premiate dal presidente dell’Apve, sezione di Palermo, Michele Ferruggia.