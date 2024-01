La palermitana che fa... tendenza. Marianna Bonanno, 25 anni, è uno dei nuovi volti del programma “Top - tutto quanto fa tendenza” in onda il sabato pomeriggio su Rai 2. La trasmissione - condotta da Greta Mauro - racconta le eccellenze italiane e fa parte dell’intrattenimento day time con vari inviati in giro per l’Italia. Marianna Bonanno si occuperà della rubrica sulle mostre migliori che ci sono attualmente in Italia. Nella puntata d'esordio la palermitana è andata al chiostro del Bramante a Roma, per raccontare le emozioni attraverso l’arte contemporanea (https://www.chiostrodelbramante.it/incorso-it/).

Marianna ha un passato da modella e ha iniziato in tv nell'emittente locale Tgs. Poi nell'ottobre del 2022 è stata protagonista tra i ragazzi di Monica Setta nel il programma dedicato alla Generazione Z. Quindi ha preso parte a I Soliti Ignoti ed è stata ospite in video-collegamento nel programma in onda su Rai Radio due I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Laureata in Economia e Scienze del turismo, Marianna si sta specializzando in Comunicazione e Pubblicità. "Fin dall'età di 5 anni - racconta a PalermoToday - sono affascinata dalla telecamera e sognavo di poter stare davanti lo schermo giocando a casa. All’età di 15 anni ho iniziato il mio percorso presentando i primi eventi ed entrando a far parte di reti televisive locali. Ho percorso questi anni respirando l’arte in tutte le sue forme, facendo per 15 anni danza classica, moderna e contemporanea e partecipando a vari laboratori di teatro. Ho sempre amato respirare l’arte, conoscere ed entusiasmarmi della vita".

Il suo obiettivo è sempre quello di cercare di apprendere il più possibile e mostrarsi con garbo ai telespettatori che la seguono da casa. "Sogno di fare questo lavoro fin da piccola - conclude - e oggi sono grata per questa preziosa opportunità. Penso che fare servizio pubblico oggi sia un gran privilegio ma anche una responsabilità ed è per questo che metterò tutta la mia dedizione. Penso che la disciplina e l’impegno siano valori fondamentali per qualsiasi progetto nella vita".