La fuga d'amore di Tony Sperandeo: ritorno di fiamma con Barbara dopo la separazione

"Un amore ritrovato nella città di Dante". Con queste parole e una foto che li ritrae insieme, finalmente sorridenti dopo mesi di burrasca, Tony Sperandeo annuncia il suo ritorno di fiamma con Barbara Bacci, da cui si era lasciato qualche mese fa come lui stesso aveva raccontato. A Ravenna i due attori hanno fatto una fuga d'amore, ritrovando la pace dopo una breve separazione.

Il palermitano, legato all'attrice romagnola dal 2015, dopo la tragica scomparsa della moglie avvenuta nel 2001 aveva riscoperto l'amore insieme alla collega. Una convivenza a Roma durata 7 anni, in compagnia del loro barboncino Ninetta, poi la fine, annunciata proprio da Sperandeo durante un'intervista a "Oggi è un altro giorno".

Durante il programma in onda su RaiUno, Sperandeo - che sogna di tornare a vivere a Palermo - aveva raccontato di come l'orgoglio, dopo un amore nato tra un set e l'altro, avesse preso il sopravvento tra lui e la compagna sino alla parola fine. “Avevo una compagna. Da quattro mesi non ci sentiamo più, non ne voglio parlare - aveva raccontato alla conduttrice Serena Bortone -. Io non chiamo più nessuno. Sono dispiaciuto perché non mi va di stare solo. Io mi attacco alla famiglia? Io sono per la famiglia. Ho avuto delle compagne, non ho mai lasciato nessuno. Mi lasciano". Adesso, però, sembra tutto acqua passata.