Tony Colombo saluta per sempre la musica: a marzo esce "L'ultimo", il suo album di addio

Giù il sipario e via dalla scena neomelodica italiana. Tony Colombo, il cantante palermitano che ha fatto parlare di sé per il matrimonio finito subito subito sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Napoli per presunti legami con la camorra, ha annunciato che a marzo 2021 uscirà il suo nuovo ma ultimo album a soli 33 anni.

"L'ultimo" è infatti il titolo dell'album di addio con cui lo stesso Tony Colombo annuncia ai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram il ritiro dalla scena musicale. Da tempo Colombo si dedica a nuovi progetti, anche con la moglie Tina Rispoli, vedova del boss degli scissionisti Gaetano Marino, alias “moncherino”, ucciso a Terracina il 23 agosto 2012.

Ultima uscita discografica del cantante che, tra critiche e ovazioni, ha comunque un seguito non da poco. Il ritiro dalle scene, fa però notare il suo pubblico, arriva a un'età insolita: Colombo è ancora molto giovane e tanti fan non riescono a spiegarsi questa scelta tanto da credere e confidare in un ritorno.

“Non è una trovata commerciale”, ha risposto Tony Colombo ad alcuni followers che hanno chiesto di saperne di più sulla bomba lanciata a mezzo social. “Non ci saranno più singoli, mi ritiro dalla musica“, ha affermato. Da alcuni mesi, Tony Colombo sta infatti dedicando il suo tempo a nuovi investimenti, che abbracciano mondi diversi dalla musica.

Il successo italiano che parte da Palermo

Tony Colombo, 33 anni, è uno dei cantanti neomelodici più famosi in Italia. Il suo vero nome è Antonino Colombo ed è nato a Palermo, l’11 maggio 1986. Nonostante sia siciliano ha ottenuto il suo successo grazie alla musica napoletana. Il cantante vanta già dodici album discografici registrati in studio, 38 singoli estratti, comprese cover importanti e una colonna sonora scelta per il film sul pugilato “Tatanka”. Tony Colombo ha iniziato la sua carriera da piccolissimo. A soli sei anni e davanti a ventimila persone, in occasione di una festa di piazza, Mario Merola si rivolse a lui con solennità e disse: "Da oggi tu sarai Tony. Tony Colombo. E la prossima volta che tornerò a Palermo, tu sarai famoso".