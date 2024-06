"The way", ecco il nuovo singolo di Petrotto: "E' la melodia della resilienza interiore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questi giorni, su SoundCloud, è uscito il nuovo singolo di Petrotto, intitolato "The Way". Questo brano sarà disponibile su tutte le piattaforme internazionali a partire da Luglio. Registrato in Live Home, il singolo vanta la collaborazione delle​ vocalist Mariella Mastrilli, Giusy Oliveri e Desirèe Di Paola, con musica e testo a cura dello stesso Petrotto. "The Way" è una canzone che celebra la determinazione e la perseveranza nel perseguire i propri sogni. Il testo, intriso di un messaggio potente, enfatizza l'importanza di superare paure e dubbi per inseguire le proprie aspirazioni. Il protagonista del brano è deciso a non farsi scoraggiare dalle difficoltà, metaforicamente rappresentate dalle "tempeste", e a continuare a lottare fino al raggiungimento dei propri obiettivi.La canzone è caratterizzata da immagini suggestive, come quella del sole che "brilla" e "guida attraverso la notte", simbolo di una ritrovata chiarezza e fiducia nel proprio cammino. Il brano si presenta come un vero e proprio inno alla resilienza e alla fiducia in se stessi, un messaggio universale che risuonerà con chiunque abbia mai lottato per realizzare i propri sogni.