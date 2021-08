The look of the year Italy hair, al via i casting per aspiranti top model

Al via negli studi Feel Rouge Tv, in via Belmonte Chiavelli a Palermo, i casting delle selezioni per il concorso The Look of The Year Italy Hair.

The Look of the Year dal 1983 ad oggi è la competizione di eccellenza nel mondo del fashion che decreta di anno in anno gli standard di bellezza, stile personalità delle future top model a livello mondiale. La selezione delle finaliste inizia con la candidatura, in tutto il mondo, di circa 350.000 ragazze di età compresa tra i 14 e i 22 anni e culmina nella scelta di 50 candidate che partecipano alla finale internazionale. Le selezioni si svolgono in contemporanea in più di 40 Paesi nel mondo e la finale mondiale si terrà per il 2021 a Sanremo il 27 settembre.

Carlo Valenti, da oltre 20 anni nel mondo degli eventi, si occupa delle selezioni in Sicilia di The Look of The Year Italy Hair per conto della Canfora Management di Francesco Canfora. Chiunque intenda partecipare alle selezioni potrà inviare la propria candidatura al numero di telefono della Carlo Valenti Eventi e Comunicazione. Basterà inserire i propri dati comprendendo età, altezza, taglia, telefono e residenza. Possono partecipare ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 22 anni con spiccate attitudini al portamento e alla fotogenia.

Martedì 3 agosto si è tenuta la prima tappa del casting, organizzati nel pieno delle normative anti Covid e prenotati con ingressi contingentati. Tra i premi per le finaliste, grazie all’organizzazione e agli sponsor, la finale mondiale in programma a Sanremo il 27 settembre, un viaggio da sogno a Dubai e tanto altro. La serata siciliana, da cui uscirà la vincitrice che parteciperà alla finalissima mondiale, si terrà il 27 agosto 2021 presso il Pollina Premium Resort