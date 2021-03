Festival di Sanremo: il testo della canzone "Amare" de La Rappresentante di Lista

Il duo tosco-siciliano per la prima volta a Sanremo. Col brano "Amare", infatti, La Rappresentante di Lista sale sul palco dell'Ariston per il Festival della canzone italiana. E' la prima volta che la band è in gara, ma non è la prima volta che sale sul palco della città dei fiori. Lo scorso anno infatti il duo composto da Dario Mangiaracina (di Valledolmo) e Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio è stata ospite al fianco di Rancore e Dardust nella serata dedicata ai duetti, interpretando Luce. Il 5 marzo uscirà il loro nuovo disco, "My mamma".

"Amare", il testo

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male

Info sul testo

di V. Lucchesi - D. F. Mangiaracina - Dardust - R. Cammarata

V. Lucchesi - D. F. Mangiaracina

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Woodworm Publishing Italia

Milano - Arezzo

(Foto allegate di Rori Palazzo e Manuela Di Pisa)

Gallery