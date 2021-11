Il Ditirammu torna a casa, nello storico teatro della Kalsa ancora spettacoli e arte

A dicembre il Teatro Ditirammu riapre le porte della sua storica sede, nel quartiere Kalsa, e presenta un calendario ancora molto ricco per l'ultimo mese di programmazione della Stagione 2021 …E venne il tempo.

Si comincia giovedì 2 dicembre con l'appuntamento, ore 21.00, di #Oravicunto che vede protagonisti i fratelli Fabrizio e Federico Sansone, che converseranno con Elisa e Giovanni Parrinello all’interno dello storico Teatro Ditirammu alla Kalsa (via Torremuzza, 6). Venerdì 3 dicembre, con replica sabato 4 (ore 21.00), doppio appuntamento: il Ditirammu ospita Cuntabilli Story di e con Daniele Billitteri e Stefania Blandeburgo, Marco Manera, Nico Podix e Virginia Maiorana nel nuovo allestimento prodotto dallo stesso Ditirammu.

Il Teatro Carlo Magno (via Collegio di Santa Maria, 17.00), invece, mette in scena, in prima assoluta, OpraKunta, da un'idea di Enzo Mancuso con la Compagnia Carlo Magno, Nino Nobile e Giovanni Parrinello. Lo spettacolo si ispira al Boiardo e all’Ariosto: partendo dall’epica cavalleresca che costituisce la base del repertorio dell'Opera dei Pupi, il puparo Enzo Mancuso, erede di una delle famiglie più antiche di interpreti e di costruttori di pupi, costruisce con i suoi pupi e gli artisti in scena una sorta di cronaca da cuntastorie, con protagonisti Angelica e Orlando, attraverso percorsi ed escursioni nella modernità e nel Folk in una fusione originale delle tre espressioni artistiche e teatrali tipiche della tradizione popolare siciliana.

Mercoledì 8 dicembre, alle 18.30, secondo appuntamento per #Oravicuntu con Pamela Villoresi, attrice e direttrice del Teatro Biondo di Palermo, che si racconterà sul palcoscenico insieme a Elisa Parrinello. Malaùni, scritto e diretto da Elisa Parrinello, con Tony Colapinto e le musiche originali di Giovanni Parrinello è in programma, sempre al Teatro Ditirammu, nei giorni venerdì 10 e sabato 11 dicembre (ore 21.00) e domenica 12 (alle ore 18.00).

Venerdì 17 e sabato 18, ore 21.00, il Ditirammu ospita “Jò sugnu sicilianu. Percorso poetico- musicale sulla Sicilia che cambia”, scritto e diretto da Giuseppe Vultaggio con Piero Corso; il weekend successivo, a cavallo delle festività natalizie, in programma il consueto appuntamento con “Ninnarò, il presepe raccontato”, di Vito Parrinello, Rosa Mistretta, Elisa Parrinello, con Gigi Borruso e tanti altri artisti (repliche il 25, 26 e 27 dicembre - ore 21.00).

“Nicù e il Canto di Natale”, è in programma al Teatro Jolly (Via Costantino Domenico, 54/56,), nei giorni martedì 28, 29 e 30 dicembre (ore 17.30). Gli appuntamenti domenicali pensati per i più piccoli si svolgono al Teatro Jolly in un orario mattutino (ore 11.30). In programma lo spettacolo Nicù e la Bella addormentata (forse) con repliche il 5, 12 e 19 dicembre. I biglietti degli spettacoli si possono acquistare online sul sito www.teatroditirammu.it oppure al botteghino sul posto.

La Stagione 2021 “…E venne il tempo”, seconda parte, è realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura (MiC) Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana.