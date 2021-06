Successo per le giornate Fai di primavera, la caserma Dalla Chiesa il sito più visitato a Palermo

Successo per le giornate Fai di primavera. Dodicimila visitatori si sono messi in coda per scoprire la straordinaria bellezza dei 44 siti siciliani aperti grazie al fondamentale supporto dei volontari e degli apprendisti ciceroni delle scuole.

L'Orto Botanico di Catania è stato il più visitato, seguito da Forte Ogliastri a Messina, dal Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento e dalla Caserma Dalla Chiesa a Palermo. A piccoli gruppi e nel rispetto delle norme di sicurezza, dunque, numerosi cittadini si sono scoperti interessati turisti della propria terra, contribuendo, così, alla missione del Fai: far conoscere e difendere l'ambiente inteso come intreccio di natura, storia e cultura.

Un ottimo risultato anche per tutti gli altri luoghi aperti nella “due giorni” siciliana dalle delegazioni, dai Gruppi Fai e Fai Giovani. L’edizione di quest’anno è stata insignita della targa del Presidente della Repubblica: un riconoscimento che è doveroso dedicare ai volontari, vero motore dell’evento nel solco del principio di sussidiarietà regolato dall’articolo 118 della Costituzione.

Sono stati loro che, con encomiabile entusiasmo, generosità e passione civica, hanno reso possibili giorni di festa dedicati al patrimonio d’arte e natura, la cui organizzazione ha richiesto uno sforzo speciale portato avanti con impegno incessante, fino al successo di domenica 6 giugno con il “boom” di visitatori.